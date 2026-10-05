Закончились 2-летние права: можно ездить и когда стоит сдавать экзамены

Как сообщает Главный сервисный центр МВД, упрощенная норма действует согласно правительственному постановлению и позволяет легально управлять автомобилем на подконтрольных территориях еще в течение года после отмены“ военного положения” . В то же время для выезда за границу такой документ не подойдет– его обязательно нужно обменять на актуальное.

Ключевой момент при обмене первых прав состоит в количестве собранных штрафов. Если за два года вы нарушили правила безопасности дорожного движения не более двух раз, новое удостоверение выдадут автоматически без лишних проволочек.

А вот водителям, которые собрали три и более протоколов, придется снова доказывать свои навыки. Им светит новое переложение теории и практики в сервисном центре МВД со всеми коррупционными рисками присущими государственным структурам. Интересный нюанс: штрафы, полученные уже по истечении двухлетнего срока, при обмене документа не учитываются.

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Что делать после лишения прав

Худший сценарий ждет тех новичков, которых суд лишил права управления, например, за нетрезвую езду. В таком случае, старый документ просто аннулируется и не подлежит возврату.

По истечении срока наказания нарушителю придется начинать все с нуля. Это означает повторное обучение в автошколе, сдача всех экзаменов и получение новых прав снова всего на два года.

На сколько выдают новые права

После успешного обмена водители легковых автомобилей и мотоциклов получают новое временное удостоверение сроком на 15 лет, а водители грузовиков и автобусов– 5 лет.

Ранее украинские водительские удостоверения не имели срока годности, то есть были пожизненным. Однако ряд реформ под видом исполнение“ требований ЕС” сделала все современные водительские удостоверения временными. Срок их действия сокращался уже несколько раз.