Закінчилися 2-річні права: чи можна їздити та коли варто перескладати іспити

Як повідомляє Головний сервісний центр МВС, спрощена норма діє згідно з урядовою постановою і дозволяє легально керувати авто на підконтрольних територіях ще протягом року після скасування “воєнного стану”. Водночас для виїзду за кордон такий документ не підійде – його обов'язково треба обміняти на актуальний.

Ключовий момент при обміні першх прав полягає у кількості зібраних штрафів. Якщо за два роки ви порушили правила безпеки дорожнього руху не більше двох разів, нове посвідчення видадуть автоматично без зайвої тяганини.

А от водіям, які назбирали три та більше протоколів, доведеться знову доводити свої навички. Їм світить нове перескладання теорії та практики в сервісному центрі МВС з усіма корупційними ризиками, притаманними державним структурам. Цікавий нюанс: штрафи, отримані вже після закінчення дворічного терміну, при обміні документа не враховуються.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Що робити після позбавлення прав

Найгірший сценарій чекає на тих новачків, яких суд позбавив права керування, наприклад, за нетверезу їзду. У такому разі старий документ просто анулюється і не підлягає поверненню.

Після завершення терміну покарання порушнику доведеться починати все з нуля. Це означає повторне навчання в автошколі, складання всіх іспитів та отримання нових прав знову лише на два роки.

На скільки видають нові права

Після успішного обміну водії легковиків та мотоциклів отримують нове тимчасове посвідчення терміном на 15 років, а керманичі вантажівок та автобусів – на 5 років.

Раніше українські посвідчення водія не мали терміну придатності, тобто були довічним. Однак низка реформ під виглядом виконання “вимог ЄС” зробила усі сучасні посвідчення водія тимчасовими. Термін їх дії скорочували вже декілька разів.