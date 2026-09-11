Заменит сотни лопат: УкрАрмоТех показал украинский бронированный экскаватор UAT-Spider

По информации на официальной ФБ-странице УкрАрмоТех, машина успешно прошла все необходимые испытания и полностью готова к серийному производству.

Главная цель проекта состоит в том, чтобы переложить изнурительное копание траншей и расчистку дорог с плеч военных на мощную технику.

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Ливрея из брони на фронте не лишняя

Спецтехника получила серьезный уровень безопасности для экипажа. Бронированная кабина соответствует натовскому стандарту Stanag 4569 Level 1, что гарантирует надежную противопулевую и противоминную защиту. Кроме того, инженеры прикрыли броней ключевые узлы машины, в том числе установили защитную решетку на радиатор двигателя.

Несмотря на солидный вес брони, экскаватор остается достаточно быстрым и маневровым. Номинальная грузоподъемность составляет 3,2 тонны, а на прямых участках машина способна разгоняться до 38 км/ч, что является отличным показателем для техники такого класса.

Рабочие характеристики здесь такие же, как и в гражданской версии, но бронезащита уже выводит экскаватор-погрузчик на уровень безопасности, присущий тяжелой армейской инженерной технике. Фото: УкрАрмоТех

Тайна базового шасси

Производитель сознательно не раскрывает марку коммерческого шасси, что явилось донором для новинки, ссылаясь на соображения безопасности. Известно лишь, что платформа существенно модифицирована и имеет классическую полноприводную формулу 4х4 с возможностью увеличения передних колес.

На земляных работах экаскаватор-погрузчик UAT-Spider заменит роту солдат с шанцевым инструментом МПЛ-50 и не устанет. Фото: УкрАрмоТех

Судя по геометрии стрелы, расположению гидравлики и общим характеристикам, за основу взяли надежную промышленную платформу европейского или турецкого производства. Эксперты предполагают, что базой могли послужить тяжелые модели от известных брендов уровня JCB, Hidromek, Case или Caterpillar.

Представители компании отмечают, что работа на фронте должна быть максимально результативной и безопасной для личного состава.