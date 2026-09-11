Замінить сотні лопат: УкрАрмоТех показав український броньований екскаватор UAT-Spider

За інформацією на офіційній ФБ-сторінці УкрАрмоТех, машина успішно пройшла всі необхідні випробування та повністю готова до серійного виробництва.

Головна мета проєкту полягає у тому, щоб перекласти виснажливе копання траншей та розчищення доріг з плечей військових на потужну техніку.

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Ліврея з броні на фронті не зайва

Спецтехніка отримала серйозний рівень безпеки для екіпажу. Броньована кабіна відповідає натовському стандарту Stanag 4569 Level 1, що гарантує надійний протикульовий та протимінний захист. Крім того, інженери прикрили бронею ключові вузли машини, зокрема встановили захисну решітку на радіатор двигуна.

Попри солідну вагу броні, екскаватор залишається доволі прудким та маневровий. Номінальна вантажність становить 3,2 тонни, а на прямих ділянках машина здатна розганятися до 38 км/год, що є чудовим показником для техніки такого класу.

Робочі характеристики тут такі ж, як і у цивільній версії, але бронезахист уже виводить екскаватор-навантажувач на безпековий рівень, притаманний важкій армійській інженерній техніці. Фото: УкрАрмоТех

Таємниця базового шасі

Виробник свідомо не розкриває марку комерційного шасі, що стало донором для новинки, посилаючись на міркування безпеки. Відомо лише, що платформа суттєво модифікована та має класичну повнопривідну формулу 4х4 з можливістю встановлення збільшених передніх коліс.

На земляних роботах екаскаватор-навантажувач UAT-Spider замінить роту солдатів з шанцевим інструментом МПЛ-50 і не втомиться. Фото: УкрАрмоТех

Судячи з геометрії стріли, розташування гідравліки та загальних характеристик, за основу взяли надійну промислову платформу європейського або турецького виробництва. Експерти припускають, що базою могли послужити важкі моделі від відомих брендів рівня JCB, Hidromek, Case або Caterpillar.

Представники компанії наголошують, що робота на фронті має бути максимально результативною та безпечною для особового складу.