Заработал на криминал: водитель фуры взял с пассажиров 50 тысяч долларов

ФОТО: из материалов следствия|
Вез как скот, а деньги взял как за аэротакси
За столь нелегальный рейс пассажиры заплатили 50 тысяч долларов, а теперь перевозчику грозит серьезный тюремный срок.
Как сообщает Черновицкий пограничный отряд, инцидент произошел поздно вечером с участием 35-летнего жителя села Лопатов Днестровского района. Мужчина уверенно заявил на контроле, что совершает обычный коммерческий рейс и перевозит исключительно древесину.
Однако оперативники заранее получили информацию о возможном канале переправки людей через границу. Поэтому фуру отправили на углубленное освидетельствование, где среди досок и нашли нелегальных пассажиров.
Космический прайс за выезд
В ходе проверки выяснилось, что путешественниками оказались жители Киевской и Одесской областей. За свое путешествие в кузов грузовика они суммарно отдали организаторам 50 тысяч долларов.
Один из них водитель фуры, которого легко определить по небольшой примете. Фото: из материалов следствия
Водитель задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Ему уже сообщили о подозрении по статье 332 Уголовного кодекса, касающейся незаконной переправки лиц через государственную границу.
Фура так и осталась на границе
Суд избрал для водителя меру пресечения в виде содержания под стражей, хотя оставил возможность внесения залога.
Следственные действия продолжаются совместно с представителями Нацполиции и местной прокуратуры.
Если вину перевозчика докажут, вместо заработка он получит реальный срок за решеткой и рискует потерять транспортное средство.
В Черновицкой областной прокуратуре уточнили, что по этой статье Уголовного кодекса ему грозит до 9 лет лишения свободы.