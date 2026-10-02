Заработал на криминал: водитель фуры взял с пассажиров 50 тысяч долларов

За столь нелегальный рейс пассажиры заплатили 50 тысяч долларов, а теперь перевозчику грозит серьезный тюремный срок.

Как сообщает Черновицкий пограничный отряд, инцидент произошел поздно вечером с участием 35-летнего жителя села Лопатов Днестровского района. Мужчина уверенно заявил на контроле, что совершает обычный коммерческий рейс и перевозит исключительно древесину.

Однако оперативники заранее получили информацию о возможном канале переправки людей через границу. Поэтому фуру отправили на углубленное освидетельствование, где среди досок и нашли нелегальных пассажиров.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Космический прайс за выезд

В ходе проверки выяснилось, что путешественниками оказались жители Киевской и Одесской областей. За свое путешествие в кузов грузовика они суммарно отдали организаторам 50 тысяч долларов.

Один из них водитель фуры, которого легко определить по небольшой примете. Фото: из материалов следствия

Водитель задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Ему уже сообщили о подозрении по статье 332 Уголовного кодекса, касающейся незаконной переправки лиц через государственную границу.

Фура так и осталась на границе

Суд избрал для водителя меру пресечения в виде содержания под стражей, хотя оставил возможность внесения залога.

Следственные действия продолжаются совместно с представителями Нацполиции и местной прокуратуры.

Если вину перевозчика докажут, вместо заработка он получит реальный срок за решеткой и рискует потерять транспортное средство.

В Черновицкой областной прокуратуре уточнили, что по этой статье Уголовного кодекса ему грозит до 9 лет лишения свободы.