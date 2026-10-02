Заробив на кримінал: водій фури взяв з пасажирів 50 тисяч доларів

За такий нелегальний рейс пасажири заплатили 50 тисяч доларів, а тепер перевізнику загрожує серйозний тюремний термін.

Як повідомляє Чернівецький прикордонний загін, інцидент стався пізно ввечері за участю 35-річного житель села Лопатів Дністровського району. Чоловік впевнено заявив на контролі, що здійснює звичайний комерційний рейс та перевозить виключно деревину.

Проте оперативники заздалегідь отримали інформацію про можливий канал переправлення людей через кордон. Тому фуру відправили на поглиблений огляд, де серед дощок і знайшли нелегальних пасажирів.

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Під час перевірки з'ясувалося, що мандрівниками виявилися жителі Київської та Одеської областей. За свою подорож у кузові вантажівки вони сумарно віддали організаторам 50 тисяч доларів.

Один з них водій фури, якого легко визначити за невеличкою прикметою. Фото: з матеріалів слідства

Водія затримано в порядку статті 208 КПК України. Йому вже повідомили про підозру за статтею 332 Кримінального кодексу, яка стосується незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Фура так і лишилася на кордоні

Наразі суд обрав для керманича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, хоча залишив можливість внесення застави.

Слідчі дії тривають спільно з представниками Нацполіції та місцевої прокуратури.

Якщо провину перевізника доведуть, замість заробітку він отримає реальний строк за ґратами та ризикує втратити транспортний засіб.

У Чернівецькій обласній прокуратурі уточнили, що за цією статтею Кримінального кодексу йому загрожує до 9 років позбавлення волі.