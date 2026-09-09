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Зарплата по тахографу: в ЕС готовят радикальные изменения для дальнобойщиков

Профсоюзы скандинавских стран предложили Евросоюзу создать единый цифровой калькулятор, который будет автоматически начислять зарплату дальнобойщикам на основе данных из тахографа. Такой шаг должен навсегда уничтожить теневые схемы перевозчиков, которые недоплачивают водителям и заставляют их месяцами жить в кабинах.
Зарплата водителей по тахографу: конец рабству в кабине?

ФОТО: Полиция Хельсинборга|

Проверка тахографов грузовиков в Швеции

Валентин Ожго
logo9 сентября, 15:40
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Как сообщает издание 40ton, специальная встреча между Федерацией транспортников Северных стран ( NTF) и представителями администрации ЕС состоялась на днях. Главным требованием профсоюзов стало расширение пакета мобильности совершенно новым инструментом контроля.

Привязка зарплаты к тахографу учтет даже отработанные минуты

Идея состоит в том, чтобы полностью исключить человеческий фактор из процесса начисление денег. Система будет считывать информацию с карт водителя и тахографа, после чего автоматически будет определять минимальную гарантированную выплату за отработанное время.

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Представители NTF, объединяющего транспортников Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии, уверены: это – единственный способ обуздать нечестных работодателей. Пока многие компании откровенно эксплуатируют водителей грузовиков из третьих стран, используя максимально запутанные и непрозрачные схемы расчетов.

Конец рабству в кабинах

Громкие скандалы уже рассматриваются в судах Нидерландов, а в Литве продолжается масштабное расследование систематического обманывания азиатских и африканских водителей. Перевозчики пользуются уязвимостью таких работников и платят им копейки.

Свою позицию скандинавы подкрепили масштабным исследованием Cabotagestudien, проведенным доктором Генриком Штернбергом. Ученый годами изучал влияние условий труда во всей транспортной отрасли Европы.

" Толеровка компаний, которые выживают только за счет экстремально дешевой рабочей силы, загоняет отрасль в тупик. В настоящее время негативное влияние на чрезвычайно дешевую рабочую силу на рынке препятствует технологическим и организационным улучшениям эффективности транспорта, – отмечает эксперт-ученый, доктор Генрик Штернберг.

Из-за таких теневых схем водители вынуждены месяцами жить в изоляции в своих грузовиках без нормального доступа к медицине. Кроме того, демпинг зарплат тормозит технологическое развитие нормальных логистических компаний, которым становится невыгодно инвестировать в инновации.

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