Зарплата по тахографу: в ЕС готовят радикальные изменения для дальнобойщиков

Как сообщает издание 40ton, специальная встреча между Федерацией транспортников Северных стран ( NTF) и представителями администрации ЕС состоялась на днях. Главным требованием профсоюзов стало расширение пакета мобильности совершенно новым инструментом контроля.

Привязка зарплаты к тахографу учтет даже отработанные минуты

Идея состоит в том, чтобы полностью исключить человеческий фактор из процесса начисление денег. Система будет считывать информацию с карт водителя и тахографа, после чего автоматически будет определять минимальную гарантированную выплату за отработанное время.

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Представители NTF, объединяющего транспортников Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии, уверены: это – единственный способ обуздать нечестных работодателей. Пока многие компании откровенно эксплуатируют водителей грузовиков из третьих стран, используя максимально запутанные и непрозрачные схемы расчетов.

Конец рабству в кабинах

Громкие скандалы уже рассматриваются в судах Нидерландов, а в Литве продолжается масштабное расследование систематического обманывания азиатских и африканских водителей. Перевозчики пользуются уязвимостью таких работников и платят им копейки.

Свою позицию скандинавы подкрепили масштабным исследованием Cabotagestudien, проведенным доктором Генриком Штернбергом. Ученый годами изучал влияние условий труда во всей транспортной отрасли Европы.

" Толеровка компаний, которые выживают только за счет экстремально дешевой рабочей силы, загоняет отрасль в тупик. В настоящее время негативное влияние на чрезвычайно дешевую рабочую силу на рынке препятствует технологическим и организационным улучшениям эффективности транспорта, – отмечает эксперт-ученый, доктор Генрик Штернберг.

Из-за таких теневых схем водители вынуждены месяцами жить в изоляции в своих грузовиках без нормального доступа к медицине. Кроме того, демпинг зарплат тормозит технологическое развитие нормальных логистических компаний, которым становится невыгодно инвестировать в инновации.