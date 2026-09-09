Зарплата по тахографу: у ЄС готують радикальні зміни для далекобійників

Як повідомляє видання 40ton, спеціальна зустріч між Федерацією транспортників Північних країн (NTF) та представниками адміністрації ЄС відбулася днями. Головною вимогою профспілок стало розширення Пакета мобільності абсолютно новим інструментом контролю.

Прив'язка зарплати до тахографа врахує навіть відпрацьовані хвилини

Ідея полягає в тому, щоб повністю виключити людський фактор із процесу нарахування грошей. Система зчитуватиме інформацію з карток водія та тахографа, після чого автоматично визначатиме мінімальну гарантовану виплату за відпрацьований час.

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Представники NTF, що об'єднує транспортників Данії, Норвегії, Швеції, Фінляндії та Ісландії, впевнені: це – єдиний спосіб приборкати нечесних роботодавців. Наразі багато компаній відверто експлуатують водіїв вантажівок з третіх країн, використовуючи максимально заплутані та непрозорі схеми розрахунків.

Кінець рабству в кабінах

Гучні скандали вже розглядаються в судах Нідерландів, а в Литві триває масштабне розслідування щодо систематичного обдурювання азійських та африканських водіїв. Перевізники користуються вразливістю таких працівників й платять їм копійки.

Свою позицію скандинави підкріпили масштабним дослідженням Cabotagestudien, яке провів доктор Генрік Штернберг. Науковець роками вивчав вплив умов праці на всю транспортну галузь Європи.

"Толерування компаній, які виживають лише за рахунок екстремально дешевої робочої сили, заганяє галузь у глухий кут. Нині негативний вплив на надзвичайно дешеву робочу силу на ринку перешкоджає технологічним та організаційним покращенням ефективності транспорту, – зазначає експерт-науковець, доктор Генрік Штернберг.

Через такі тіньові схеми водії змушені місяцями жити в ізоляції у своїх вантажівках без нормального доступу до медицини. Крім того, демпінг зарплат гальмує технологічний розвиток нормальних логістичних компаній, яким стає невигідно інвестувати в інновації.