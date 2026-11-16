Зарядки электромобилей будут замедляться из-за перегрузки сети

О запуске системы сообщила ассоциация операторов электросетей Netbeheer Nederland. С 12 ноября динамическое управление зарядкой может применяться на общественных станциях во Флевополдере, Гелдерланде и Утрехте, где сеть во многих местах уже работает с высокой нагрузкой.

Зарядка сама снизит мощность

Принцип достаточно прост. Оператор электросети сообщает, где и когда нужно временно снизить потребление, после чего оператор зарядной станции уменьшает мощность соответствующих точек. Иногда зарядку могут поставить на паузу ненадолго.

Как только нагрузка на сеть снижается, автомобиль снова начинает заряжаться с обычной мощностью.

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Auto24 недавно рассказывал, способна ли энергосистема обеспечить десятки миллионов электромобилей. Главная проблема состоит не столько в общем объеме электроэнергии, сколько в локальных пиках потребления.

Водитель сможет отказаться

Для владельца электромобиля новая система означает, что некоторые зарядные сессии будут продолжаться дольше. Оператор может предупредить об ограничении через приложение даже за день до зарядки.

Если автомобиль нужен побыстрее, в большинстве случаев водитель сможет отказаться от ограничения. Конкретные условия будут зависеть от оператора и зарядной точки.

Такой подход хорошо показывает, как меняется роль электромобилей в сети. Auto24 уже анализировал погрузку электромобилей на энергосистему Украины, а также сравнивал количество быстрых зарядок с темпами роста парка электрокаров.

Пока система действует только в трех регионах Нидерландов. Полученный опыт планируют использовать для дальнейшего распространения.