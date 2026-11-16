Зарядки електромобілів сповільнюватимуть через перевантаження мережі

Про запуск системи повідомила асоціація операторів електромереж Netbeheer Nederland. З 12 листопада динамічне керування зарядкою можуть застосовувати на громадських станціях у Флевополдері, Гелдерланді та Утрехті, де мережа в багатьох місцях уже працює з високим навантаженням.

Зарядка сама зменшить потужність

Принцип досить простий. Оператор електромережі повідомляє, де і коли потрібно тимчасово знизити споживання, після чого оператор зарядної станції зменшує потужність відповідних точок. Іноді зарядку можуть ненадовго поставити на паузу.

Щойно навантаження на мережу знижується, автомобіль знову починає заряджатися зі звичайною потужністю.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Auto24 нещодавно розповідав, чи здатна енергосистема забезпечити десятки мільйонів електромобілів. Головна проблема полягає не стільки в загальному обсязі електроенергії, скільки в локальних піках споживання.

Водій зможе відмовитися

Для власника електромобіля нова система означає, що деякі зарядні сесії триватимуть довше. Оператор може попередити про обмеження через застосунок навіть за день до заряджання.

Якщо автомобіль потрібен швидше, у більшості випадків водій зможе відмовитися від обмеження. Конкретні умови залежатимуть від оператора та зарядної точки.

Такий підхід добре показує, як змінюється роль електромобілів у мережі. Auto24 вже аналізував навантаження електромобілів на енергосистему України, а також порівнював кількість швидких зарядок із темпами зростання парку електрокарів.

Поки система діє лише в трьох регіонах Нідерландів. Отриманий досвід планують використати для її подальшого поширення.