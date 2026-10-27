Де в Україні варто будувати більше зарядок для електромобілів

Інститут досліджень авторинку разом з EVBOOST вперше зіставив, де в Україні з'являються нові електромобілі та де вже працюють швидкі зарядні локації. Як показало дослідження Інституту, найбільший потенційний розрив між темпами поповнення парку та розвитком швидкісної інфраструктури зараз помітний саме у західних областях.

В Україні вже майже дві тисячі швидких зарядних локацій

Станом на 23 жовтня 2026 року у вибірці EVBOOST було 1967 зарядних локацій потужністю від 40 кВт. Разом вони мали 6531 конектор і близько 215,6 МВт заявленої потужності.

Більшість таких майданчиків, 1364, належать до класу 40-149 кВт. Ще 487 локацій мають потужність від 150 до 239 кВт, а 116 можуть видавати 240 кВт і більше.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

При цьому сама кількість точок ще мало говорить про реальну зручність мережі. На одній локації може стояти один зарядний пристрій, а на іншій одразу кілька станцій із великою кількістю конекторів, тому дві області з однаковою кількістю адрес можуть мати зовсім різну пропускну здатність.

Електромобілів стає дедалі більше

За січень-серпень 2026 року в Україні вперше зареєстрували 21 962 легкові електромобілі. З них 18 356 були вживаними машинами, ввезеними з-за кордону, а 3606 - новими.

Темп поповнення парку теж помітно прискорився. Якщо у січні було 2289 перших реєстрацій, то у серпні вже 4117.

При цьому лише перші реєстрації не показують повний масштаб попиту на зарядну інфраструктуру. За розрахунками Інституту досліджень авторинку, наприкінці серпня в Україні було близько 263,7 тисячі зареєстрованих легкових електромобілів.

Тобто в середньому на одну локацію EVBOOST потужністю від 40 кВт припадає близько 134 електромобілів.

Auto24 вже писав про зростання частки електромобілів на українському авторинку. У серпні BEV займали вже 17% серед імпортованих вживаних авто та 10,5% серед нових машин.

Найбільший дефіцит може бути на заході України

Щоб зрозуміти, де зарядна мережа потенційно не встигає за кількістю нових електромобілів, дослідники поділили кількість перших реєстрацій EV за вісім місяців на кількість швидких локацій.

Найвищий результат отримала Тернопільська область - 25,7 нової реєстрації електромобіля на одну локацію потужністю від 40 кВт.

У Волинській області показник становить 23,1, у Львівській - 21,0, у Рівненській - 20,4. Далі йдуть Чернівецька область із 17,6 та Івано-Франківська з 15,3.

Для порівняння: у Києві разом з областю на одну швидкісну локацію припадає лише 7,9 нової реєстрації.

Це не означає, що у столиці зарядок уже надто багато, а в Тернополі гарантовано бракує. Показник лише підказує, де парк електромобілів може рости швидше за інфраструктуру.

Чому Київ виглядає краще

У столиці та області зарядні мережі почали активно розвиватися значно раніше, тому конкуренція між операторами тут уже набагато вища.

Більша концентрація торгових центрів, бізнес-центрів, АЗС, паркінгів і транзитного трафіку зробила Київ очевидним першим ринком для великих операторів.

На заході країни ситуація інша. Електромобілів стає більше, транзит до Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини залишається високим, а щільність потужних зарядних хабів у багатьох місцях ще нижча.

Саме тому Тернопільська, Волинська, Львівська та Рівненська області сьогодні виглядають особливо цікавими для подальшого розвитку мережі.

Але сама кількість електромобілів нічого не гарантує

Наприклад, область може мати високий показник електромобілів на одну швидку зарядку, але значна частина власників може жити у приватних будинках і заряджатися переважно вдома.

У такому випадку додаткова DC-станція в житловому районі може мати значно менше клієнтів, ніж здається зі статистики реєстрацій.

І зовсім інша ситуація виникає біля міжнародної траси, великого торгового центру, готелю або супермаркету, де електромобіль природно може простояти 20-40 хвилин.

Тому обласна статистика радше показує напрямок пошуку, а справжній попит потрібно оцінювати вже для конкретного міста, дороги або навіть окремої парковки.

Не кожна швидка зарядка однаково корисна

Важлива не лише потужність станції, а й типи роз'ємів, адже український парк електромобілів дуже неоднорідний.

У вибірці EVBOOST загалом було 13 388 конекторів десяти різних типів. Серед них 2204 CCS2, 1654 GB/T DC, 1191 CHAdeMO, а також CCS1, NACS та інші варіанти.

Це означає, що локація лише з CCS2 може бути цілком логічною на трасі з великою часткою європейських машин, але втрачати потенційних клієнтів у регіоні, де багато електромобілів із Китаю.

Auto24 уже не раз звертав увагу на цю проблему. Наприклад, у матеріалі про Volkswagen ID.4 з китайським портом GB/T ми пояснювали, чому сумісність зарядного стандарту для імпортованого електромобіля іноді не менш важлива, ніж сама потужність станції.

Ціна зарядки теж сильно відрізняється

Станом на 23 жовтня типовий індекс EVBOOST для швидкої DC-зарядки потужністю від 40 кВт становив 21,99 грн за кВт·год.

У різних областях він коливався приблизно від 20,50 грн у Миколаївській до 22,99 грн у Хмельницькій.

При типовій витраті електромобіля 18 кВт·год на 100 км це означає близько 396 грн за сотню кілометрів.

Для порівняння, Auto24 аналізував тарифи публічних зарядних мереж у жовтні. Тоді середня ціна становила приблизно 19,4 грн за кВт·год на AC та близько 21,3-21,4 грн на DC.

Домашня зарядка сильно змінює картину

Власник, який має гараж або приватний будинок, може майже не користуватися швидкими станціями навіть за великого річного пробігу.

За побутового тарифу 4,32 грн за кВт·год ті самі 18 кВт·год енергії коштують приблизно 78 грн. Тобто домашня зарядка може бути майже у п'ять разів дешевшою за публічну швидку.

Саме тому проста кількість електромобілів у регіоні не показує реального навантаження на публічну мережу. Важливо враховувати тип забудови, наявність приватних будинків, парковок із власними зарядками та характер поїздок місцевих водіїв.

Auto24 також порівнював вартість 100 км на бензині, дизелі, LPG та електриці. Розрахунок добре показує, наскільки сильно економіка електромобіля змінюється залежно від того, заряджається він удома чи на комерційній DC-станції.

В Україні вже сформувалося кілька великих зарядних мереж

Ринок швидких зарядок уже не виглядає порожнім. У вибірці EVBOOST оператори TOKA, ECOFACTOR, GO TO-U та EVA разом формували близько 90% локацій, конекторів і заявленої потужності.

При цьому GO TO-U мав 54 зі 116 локацій потужністю 240 кВт і більше, тобто майже половину найпотужнішого сегмента.

Водночас концентрація великих мереж не означає, що покриття країни вже рівномірне. Навпаки, регіональна статистика показує, що окремі області можуть мати значно меншу кількість швидких майданчиків відносно темпів зростання парку електромобілів.

Українських зарядних станцій теж стає більше

Цікаво, що значну частину обладнання вже виробляють в Україні.

Походження вдалося визначити для 1871 із 1967 зарядних локацій у вибірці, і обладнання EVA Chargers, UGV Chargers та ECOFACTOR використовувалося на 1126 із них.

Це близько 60% локацій із визначеним виробником, хоча цей показник не варто плутати з часткою ринку продажів зарядних станцій.

Для водія це означає ще й простіший сервіс та доступність запчастин, а для розвитку мережі - меншу залежність від імпортного обладнання.

Де нові швидкі зарядки можуть бути потрібні найбільше

Якщо дивитися лише на співвідношення нових електромобілів і швидких локацій, найцікавіше зараз виглядає захід України.

Насамперед це Тернопільська, Волинська, Львівська та Рівненська області, де показник перевищує 20 нових реєстрацій EV на одну зарядну локацію потужністю від 40 кВт.

Чернівецька та Івано-Франківська області також виглядають помітно напруженішими за Київ.

Однак для водія важливіше не саме місце області в рейтингу, а те, чи є потужна станція на його маршруті. Тому справжнім показником розвитку інфраструктури буде не кількість зарядок у регіоні загалом, а можливість без черг і великих відхилень від маршруту знайти потрібний роз'єм там, де він справді потрібен.