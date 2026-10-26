Пальне різко подорожчало: рахуємо нову вартість 100 кілометрів пробігу

Нові розрахунки опублікував Інститут досліджень авторинку. Для порівняння взяли ціни пального "НафтоРинку", індекс швидкої зарядки EVBOOST та кілька типових сценаріїв витрати пального й електроенергії.

Бензин уже перевищив 90 грн за літр

Найпомітніша зміна цієї осені - не сам факт подорожчання, а його швидкість. За даними "НафтоРинку", з початку вересня до 22 жовтня середня ціна А-95 у вибірці зросла з 80,13 до 90,73 грн за літр, тобто приблизно на 13%.

Дизель подорожчав ще трохи сильніше - з 90,93 до 103,43 грн за літр. А найбільше додав LPG, який за той самий період зріс із 43,02 до 52,98 грн за літр, тобто більш ніж на 23%.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Особливо різким був стрибок у другій половині жовтня. Лише за десять днів автогаз додав 6,54 грн на літрі, дизель - 4,48 грн, тоді як бензин А-95 подорожчав значно менше - на 56 копійок.

Тому старе правило "газ завжди набагато дешевший, а дизель завжди економніший" тепер варто перевіряти калькулятором, а не сприймати як аксіому.

Бензинові 100 км - близько 635 грн

Для бензинового сценарію Інститут взяв витрату 7,0 л на 100 км. За ціни А-95 на рівні 90,73 грн за літр виходить приблизно 635 грн за кожні 100 км.

Для водія, який проїжджає 20 тисяч кілометрів на рік, це вже близько 127 тисяч гривень лише на пальне, без урахування сервісу, страхування, шин, ремонту та інших витрат.

Auto24 ще навесні порівнював вартість 100 км на різних видах енергії. Тоді бензин А-95 коштував близько 72 грн за літр, тому нинішня арифметика для водіїв виглядає вже зовсім інакше.

Дизель майже зрівнявся з бензином

У дизельному сценарії взяли витрату 6 л на 100 км, і за нинішньої ціни 103,43 грн за літр така поїздка коштує близько 621 грн.

Різниця з бензиновим автомобілем у цьому прикладі становить лише 14 грн на 100 км, тому сама фраза "дизель економніший" уже не дає повної картини.

Звісно, автомобіль із реальною трасовою витратою 4,5-5 л може залишатися дуже вигідним для великих пробігів, але у місті перевага швидко зменшується. До цього додаються потенційні витрати на паливну апаратуру, турбіну, сажовий фільтр та систему очищення вихлопу.

Тобто для людини, яка їздить небагато і переважно містом, дизель уже не обов'язково буде найраціональнішим вибором лише через витрату пального.

Гібрид трохи дорожчий за LPG

Для бензинового гібрида в розрахунку використали витрату 6 л на 100 км. За нинішньої ціни бензину це приблизно 544 грн на 100 км.

Це помітно дешевше за звичайний бензиновий автомобіль і трохи дешевше за дизельний сценарій, хоча реальна перевага гібрида дуже залежить від маршруту. У щільному міському русі рекуперація та часта робота електромотора можуть дати значно кращий результат, тоді як на швидкій трасі різниця з традиційним бензиновим авто буде меншою.

Тому гібрид особливо цікавий тим водіям, які багато їздять містом, але не хочуть залежати від зарядної інфраструктури.

LPG досі дешевший, але перевага вже не така велика

За витрати 10 л газу на 100 км і ціни 52,98 грн за літр поїздка коштує приблизно 530 грн.

Це все ще дешевше за бензин, дизель та умовний гібрид, але LPG за останні два місяці подорожчав найсильніше, тому відрив помітно скоротився.

Різниця між бензиновим та газовим сценаріями зараз становить близько 105 грн на 100 км. Якщо установка ГБО коштує умовні 10 тисяч гривень, то проста математична окупність починається приблизно після 9,5 тисячі кілометрів.

У житті дистанція буде трохи більшою, адже двигун використовує бензин під час запуску, а сама газова система потребує обслуговування.

Auto24 раніше порівнював витрати електромобіля та автомобіля з ГБО, і навіть тоді результат сильно залежав від того, де саме заряджається електрокар.

Електромобіль має дві зовсім різні вартості 100 км

Найцікавіша ситуація залишається з електромобілями, адже одна й та сама машина може мати абсолютно різну економіку залежно від місця заряджання.

Якщо взяти типову витрату 18 кВт·год на 100 км і домашній тариф 4,32 грн за кВт·год, то поїздка коштує приблизно 78 грн.

Це більш ніж у вісім разів дешевше за бензиновий сценарій і майже у сім разів дешевше за LPG.

Але якщо той самий електромобіль постійно заряджати на комерційних швидких станціях, картина змінюється. За індексом EVBOOST близько 22 грн за кВт·год виходить приблизно 396 грн на 100 км.

Тобто електромобіль із домашньою зарядкою та електромобіль, який повністю залежить від швидких DC-станцій, з погляду витрат фактично є двома різними автомобілями.

На публічних зарядках електромобіль теж вигідний

Auto24 нещодавно аналізував актуальні тарифи зарядних мереж. У жовтні середня ціна становила близько 19,40 грн за кВт·год на AC-станціях і приблизно 21,3-21,4 грн на DC.

За витрати 18 кВт·год на 100 км це означає приблизно 349 грн на повільній публічній AC-зарядці та близько 383-385 грн на DC.

Тому для електромобіля головне питання сьогодні звучить уже не "скільки він споживає", а "де ви будете його заряджати". Якщо є гараж, приватний будинок або доступна зарядка на роботі, економія залишається величезною. Якщо ж доводиться постійно користуватися лише швидкими станціями, перевага над LPG або гібридом стає значно меншою.

На 20 тисячах кілометрів різниця вже вимірюється десятками тисяч

На короткій поїздці різниця у кілька сотень гривень може не виглядати принциповою, але за великого річного пробігу цифри стають значно цікавішими.

За сценаріями Інституту 20 тисяч кілометрів на бензиновому автомобілі потребують близько 127 тисяч гривень на пальне, на дизелі - приблизно 124 тисячі, на гібриді - близько 109 тисяч, а на LPG - близько 106 тисяч.

Для електромобіля, який заряджається переважно на швидких станціях, це приблизно 79 тисяч гривень на рік.

А от за домашньої зарядки ті ж 20 тисяч кілометрів потребують лише близько 15,6 тисячі гривень на електроенергію.

Звісно, це ще не повна вартість володіння автомобілем, адже тут немає сервісу, ремонту, страхування, амортизації та втрати вартості. Проте саме витрати на енергію водій бачить практично щотижня, тому вони дедалі сильніше впливають на вибір типу автомобіля.

Що зараз найдешевше

Якщо дивитися лише на енергію для руху, електромобіль із домашньою зарядкою залишається поза конкуренцією. За ним іде електромобіль на комерційній зарядці, далі розташовуються LPG та гібрид, а бензин і дизель у наведених сценаріях уже майже зрівнялися на вершині рейтингу витрат.

Однак універсального переможця для всіх водіїв немає. Людині, яка щороку проїжджає 5-7 тисяч кілометрів, переплачувати за дорожчий електромобіль лише заради дешевих кілометрів може бути невигідно. Для водія з пробігом 30-40 тисяч кілометрів на рік та домашньою зарядкою ситуація буде зовсім іншою.

Тому сьогодні під час вибору машини дедалі корисніше рахувати не тільки її ціну в оголошенні або автосалоні, а й власний сценарій: річний пробіг, реальну витрату, тип маршрутів і доступ до зарядки.

Розрахунки базуються на цінах пального "НафтоРинку" на 22 жовтня 2026 року, індексі EVBOOST для DC-зарядки 40+ кВт на 23 жовтня та побутовому тарифі 4,32 грн/кВт·год. Наведені витрати є ілюстративними: реальні значення залежать від автомобіля, температури, маршруту, швидкості та стилю їзди.