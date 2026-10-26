Горючее резко подорожало: считаем новую стоимость 100 километров пробега

Новые расчеты опубликовал Институт исследований авторынка. Для сравнения взяли цены горючего "Нефтерынка", индекс быстрой зарядки EVBOOST и несколько типичных сценариев расхода горючего и электроэнергии.

Бензин уже превысил 90 грн за литр

Самое заметное изменение этой осенью – не сам факт удорожания, а его скорость. По данным "Нефтерынка", с начала сентября по 22 октября средняя цена А-95 в выборке выросла с 80,13 до 90,73 грн за литр, то есть примерно на 13%.

Дизель подорожал еще немного сильнее – с 90,93 до 103,43 грн за литр. А больше добавил LPG, который за тот же период вырос с 43,02 до 52,98 грн за литр, то есть более чем на 23%.

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Особенно резким был скачок во второй половине октября. Только за десять дней автогаз прибавил 6,54 грн на литре, дизель – 4,48 грн, тогда как бензин А-95 подорожал значительно меньше – на 56 копеек.

Поэтому старое правило "газ всегда намного дешевле, а дизель всегда экономнее" теперь следует проверять калькулятором, а не воспринимать как аксиому.

Бензиновые 100 км – около 635 грн

Для бензинового сценария Институт взял расход 7,0 л на 100 км. При цене А-95 на уровне 90,73 грн за литр выходит примерно 635 грн за каждые 100 км.

Для водителя, проезжающего 20 тысяч километров в год, это уже около 127 тысяч гривен только на горючее, без учета сервиса, страхования, шин, ремонта и других расходов.

Auto24 еще весной сравнивал стоимость 100 км на разных видах энергии. Тогда бензин А-95 стоил около 72 грн за литр, поэтому нынешняя арифметика для водителей выглядит совсем иначе.

Дизель почти сравнялся с бензином

В дизельном сценарии взяли расход 6 л на 100 км, и при нынешней цене 103,43 грн за литр такая поездка стоит около 621 грн.

Разница с бензиновым автомобилем в этом примере составляет всего 14 грн на 100 км, поэтому сама фраза "дизель экономнее" уже не дает полной картины.

Конечно, автомобиль с реальным трассовым расходом 4,5-5 л может оставаться очень выгодным для больших пробегов, но в городе преимущество быстро уменьшается. К этому прилагаются потенциальные расходы на топливную аппаратуру, турбину, сажевый фильтр и систему очистки выхлопа.

То есть для человека, который ездит немного и преимущественно по городу, дизель уже не обязательно будет самым рациональным выбором только из-за расхода топлива.

Гибрид немного дороже LPG

Для бензинового гибрида в расчете использовали расход 6 л на 100 км. При нынешней цене бензина это примерно 544 грн. на 100 км.

Это заметно дешевле обычного бензинового автомобиля и чуть дешевле дизельного сценария, хотя реальное преимущество гибрида очень зависит от маршрута. В плотном городском движении рекуперация и частая работа электромотора могут дать значительно лучший результат, тогда как на быстрой трассе разница с традиционным бензиновым авто будет меньше.

Поэтому гибрид особенно интересен тем водителям, которые много ездят по городу, но не хотят зависеть от зарядной инфраструктуры.

LPG до сих пор дешевле, но преимущество уже не такое большое

За расход 10 л газа на 100 км и цены 52,98 грн за литр поездка стоит примерно 530 грн.

Это все еще дешевле бензина, дизеля и условного гибрида, но LPG за последние два месяца подорожал сильнее всего, поэтому отрыв заметно сократился.

Разница между бензиновым и газовым сценариями сейчас составляет около 105 грн. на 100 км. Если установка ГБО стоит условных 10 тысяч гривен, то простая математическая окупаемость начинается примерно после 9,5 тысяч километров.

В жизни дистанция будет немного больше, ведь двигатель использует бензин во время запуска, а сама газовая система нуждается в обслуживании.

Auto24 раньше сравнивал расход электромобиля и автомобиля с ГБО, и даже тогда результат сильно зависел от того, где именно заряжается электрокар.

Электромобиль имеет две совершенно разные стоимости 100 км.

Самая интересная ситуация остается с электромобилями, ведь одна и та же машина может иметь совершенно разную экономику в зависимости от места зарядки.

Если взять типичный расход 18 кВтч на 100 км и домашний тариф 4,32 грн за кВтч, то поездка стоит примерно 78 грн.

Это более чем в восемь раз дешевле бензинового сценария и почти в семь раз дешевле LPG.

Но если этот электромобиль постоянно заряжается на коммерческих быстрых станциях, картина меняется. По индексу EVBOOST около 22 грн за кВтч получается примерно 396 грн на 100 км.

То есть электромобиль с домашней зарядкой и электромобиль, полностью зависящий от быстрых DC-станций, с точки зрения расходов фактически являются двумя разными автомобилями.

На публичных зарядках электромобиль тоже выгоден

Auto24 недавно анализировал актуальные тарифы зарядных сетей. В октябре средняя цена составляла около 19,40 грн за кВтч на AC-станциях и примерно 21,3-21,4 грн на DC.

При расходе 18 кВтч на 100 км это означает примерно 349 грн на медленной публичной AC-зарядке и около 383-385 грн на DC.

Поэтому для электромобиля главный вопрос сегодня звучит уже не "сколько он потребляет", а "где вы его заряжаете". Если есть гараж, приватный дом или доступная зарядка на работе, экономия остается огромной. Если же приходится постоянно пользоваться только быстрыми станциями, преимущество над LPG или гибридом становится значительно меньше.

На 20 тысячах километров разница уже измеряется десятками тысяч

На короткой поездке разница в несколько сотен гривен может не выглядеть принципиальной, но при большом годовом пробеге цифры становятся гораздо интереснее.

По сценариям Института 20 тысяч километров на бензиновом автомобиле нуждаются около 127 тысяч гривен на топливо, на дизеле - около 124 тысяч, на гибриде - около 109 тысяч, а на LPG - около 106 тысяч.

Для электромобиля, который заряжается преимущественно на скорых станциях, это примерно 79 тысяч гривен в год.

А вот при домашней зарядке те же 20 тысяч километров нуждаются только около 15,6 тысяч гривен на электроэнергию.

Конечно, это еще не полная стоимость владения автомобилем, ведь здесь нет сервиса, ремонта, страхования, амортизации и потери стоимости. Однако именно затраты на энергию водитель видит практически еженедельно, поэтому они все больше влияют на выбор типа автомобиля.

Что сейчас самое дешевое

Если смотреть только на энергию для движения, электромобиль с домашней зарядкой остается вне конкуренции. За ним следует электромобиль на коммерческой зарядке, далее располагаются LPG и гибрид, а бензин и дизель в приведенных сценариях уже почти сравнялись на вершине рейтинга расходов.

Однако универсального победителя для всех водителей нет. Человеку, который ежегодно проезжает 5-7 тысяч километров, переплачивать за более дорогой электромобиль только ради дешевых километров может быть невыгодно. Для водителя с пробегом 30-40 тысяч километров в год и домашней зарядкой ситуация будет совсем другой.

Поэтому сегодня при выборе машины все полезнее считать не только ее цену в объявлении или автосалоне, но и собственный сценарий: годовой пробег, реальный расход, тип маршрутов и доступ к зарядке.

Расчеты базируются на ценах горючего "Нефтерынка" на 22 октября 2026 года, индексе EVBOOST для DC-зарядки 40+ кВт на 23 октября и бытовом тарифе 4,32 грн/кВт·ч. Приведенные затраты иллюстративны: реальные значения зависят от автомобиля, температуры, маршрута, скорости и стиля езды.