Где в Украине стоит строить больше зарядок для электромобилей

Институт исследований авторынка вместе с EVBOOST впервые сопоставил, где в Украине появляются новые электромобили и уже работают быстрые зарядные локации. Как показало исследование Института, наибольший потенциальный разрыв между темпами пополнения парка и развитием скоростной инфраструктуры сейчас заметен именно в западных областях.

В Украине уже почти две тысячи быстрых зарядных локаций

По состоянию на 23 октября 2026 г. в выборке EVBOOST было 1967 зарядных локаций мощностью от 40 кВт. Итого они имели 6531 коннектор и около 215,6 МВт заявленной мощности.

Большинство таких площадок, 1364, относятся к классу 40-149 кВт. Еще 487 локаций имеют мощность от 150 до 239 кВт, а 116 могут выдавать 240 кВт и больше.

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При этом само количество точек еще мало говорит о реальном удобстве сети. На одной локации может стоять одно зарядное устройство, а на другой сразу несколько станций с большим количеством коннекторов, поэтому две области с одинаковым количеством адресов могут иметь совершенно разную пропускную способность.

Электромобилей становится все больше

За январь-август 2026 года в Украине впервые зарегистрировали 21 962 легковых электромобиля. Из них 18 356 были подержанными машинами, ввезенными из-за границы, а 3606 – новыми.

Темп пополнения парка тоже заметно ускорился. Если в январе было 2289 первых регистраций, то в августе уже 4117.

При этом только первые регистрации не показывают полного масштаба спроса на зарядную инфраструктуру. По расчетам Института исследований авторынка, в конце августа в Украине было около 263,7 тысяч зарегистрированных легковых электромобилей.

То есть в среднем на одну локацию EVBOOST мощностью от 40 кВт приходится около 134 электромобилей.

Auto24 уже писал о росте доли электромобилей на украинском авторынке. В августе BEV занимали уже 17% среди импортируемых подержанных автомобилей и 10,5% среди новых машин.

Наибольший дефицит может быть на западе Украины

Чтобы понять, где зарядная сеть потенциально не успевает по количеству новых электромобилей, исследователи поделили количество первых регистраций EV за восемь месяцев на количество быстрых локаций.

Самый высокий результат получила Тернопольская область – 25,7 новой регистрации электромобиля на одну локацию мощностью от 40 кВт.

В Волынской области показатель составляет 23,1, во Львовской – 21,0, в Ровенской – 20,4. Далее следуют Черновицкая область из 17,6 и Ивано-Франковская с 15,3.

Для сравнения: в Киеве вместе с областью на одну скоростную локацию приходится всего 7,9 новой регистрации.

Это не значит, что в столице зарядок слишком много, а в Тернополе гарантированно не хватает. Показатель лишь подсказывает, где парк электромобилей может расти быстрее инфраструктуры.

Почему Киев выглядит лучше

В столице и области зарядные сети начали активно развиваться гораздо раньше, поэтому конкуренция между операторами здесь уже намного выше.

Большая концентрация торговых центров, бизнес-центров, АЗС, парковок и транзитного трафика сделала Киев очевидным первым рынком для крупных операторов.

На западе страны ситуация другая. Электромобилей становится больше, транзит в Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию остается высоким, а плотность мощных зарядных хабов во многих местах еще ниже.

Поэтому Тернопольская, Волынская, Львовская и Ровенская области сегодня выглядят особенно интересными для дальнейшего развития сети.

Но само количество электромобилей ничего не гарантирует

К примеру, область может иметь высокий показатель электромобилей на одну быструю зарядку, но значительная часть владельцев может жить в частных домах и заряжаться преимущественно дома.

В таком случае дополнительная DC-станция в жилом районе может иметь гораздо меньше клиентов, чем кажется по статистике регистраций.

И совсем другая ситуация возникает у международной трассы, крупного торгового центра, гостиницы или супермаркета, где электромобиль естественно может простоять 20-40 минут.

Потому областная статистика скорее показывает направление поиска, а настоящий спрос нужно оценивать уже для конкретного города, дороги или даже отдельной парковки.

Не каждая быстрая зарядка одинаково полезна

Важна не только мощность станции, но и типы разъемов, ведь украинский парк электромобилей очень неоднороден.

В выборке EVBOOST в общей сложности было 13 388 коннекторов десяти разных типов. Среди них 2204 CCS2, 1654 ГБ/Т DC, 1191 CHAdeMO, а также CCS1, NACS и другие варианты.

Это означает, что локация только с CCS2 может быть вполне логична на трассе с большой долей европейских машин, но терять потенциальных клиентов в регионе, где много электромобилей из Китая.

Auto24 уже не раз обращал внимание на эту проблему. Например, в материале о Volkswagen ID.4 с китайским портом GB/T мы объясняли, почему совместимость зарядного стандарта для импортируемого электромобиля иногда не менее важна, чем сама мощность станции.

Цена зарядки тоже сильно отличается

По состоянию на 23 октября, типовой индекс EVBOOST для быстрой DC-зарядки мощностью от 40 кВт составил 21,99 грн за кВт·час.

В разных областях он колебался от 20,50 грн в Николаевской до 22,99 грн в Хмельницкой.

При типичном расходе электромобиля 18 кВтч на 100 км это означает около 396 грн за сотню километров.

Для сравнения, Auto24 анализировал тарифы публичных зарядных сетей в октябре. Тогда средняя цена составила около 19,4 грн за кВтч на AC и около 21,3-21,4 грн на DC.

Домашняя зарядка сильно изменяет картину

Владелец, имеющий гараж или частный дом, может почти не пользоваться быстрыми станциями даже при большом годовом пробеге.

При бытовом тарифе 4,32 грн за кВтч те же 18 кВтч энергии стоят примерно 78 грн. То есть домашняя зарядка может быть почти в пять раз дешевле публичной скорой.

Именно поэтому простое количество электромобилей в регионе не показывает реальную нагрузку на публичную сеть. Важно учитывать тип застройки, наличие частных домов, парковок с зарядками и характер поездок местных водителей.

Auto24 также сравнивал стоимость 100 км на бензине, дизеле, LPG и электричестве. Расчет хорошо показывает, насколько сильно экономика электромобиля меняется в зависимости от того, заряжается ли он дома или на коммерческой DC-станции.

В Украине уже сформировалось несколько крупных зарядных сетей

Рынок быстрых зарядок уже не выглядит пустым. В выборке EVBOOST операторы TOKA, ECOFACTOR, GO TO-U и EVA вместе формировали около 90% локаций, коннекторов и заявленной мощности.

При этом GO TO-U имел 54 из 116 локаций мощностью 240 кВт и более, то есть почти половину мощнейшего сегмента.

В то же время, концентрация крупных сетей не означает, что покрытие страны уже равномерно. Напротив, региональная статистика показывает, что отдельные области могут иметь значительно меньшее количество быстрых площадок по отношению к темпам роста парка электромобилей.

Украинских зарядных станций тоже становится больше

Интересно, что большую часть оборудования уже производят в Украине.

Происхождение удалось определить для 1871 из 1967 зарядных локаций в выборке, и оборудование EVA Chargers, UGV Chargers и ECOFACTOR использовалось на 1126 из них.

Это около 60% локаций с определенным производителем, хотя этот показатель не следует путать с долей рынка продаж зарядных станций.

Для водителя это означает еще и более простой сервис и доступность запчастей, а для развития сети – меньшую зависимость от импортного оборудования.

Где новые быстрые зарядки могут потребоваться больше всего

Если смотреть только на соотношение новых электромобилей и быстрых локаций, интереснее всего сейчас выглядит мероприятие Украины.

Прежде всего, это Тернопольская, Волынская, Львовская и Ровенская области, где показатель превышает 20 новых регистраций EV на одну зарядную локацию мощностью от 40 кВт.

Черновицкая и Ивано-Франковская области также выглядят заметно напряженнее Киева.

Однако для водителя важнее не самое место области в рейтинге, а то, есть ли мощная станция на его маршруте. Поэтому настоящим показателем развития инфраструктуры будет не количество зарядок в регионе, а возможность без очередей и больших отклонений от маршрута найти нужный разъем там, где он действительно нужен.