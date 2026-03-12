Zeekr 007 GT может подорожать из-за бума искусственного интеллекта

Инсайдеры из Zeekr сообщили китайским медиа, что повышение стоимости действительно рассматривается, сообщает Auto24. В то же время служба поддержки клиентов компании отмечает, что окончательные цены еще не утверждены. Текущая версия Zeekr 007 GT, которая дебютировала в апреле 2025 года, доступна по цене примерно от 27 200 долларов в Китае.

Новая электроника и архитектура

Обновленная версия модели получит ряд технологических изменений. В частности, автомобиль планируют оснастить новым процессором для автономного управления Drive Thor-U от компании Nvidia. Этот чип использует память DDR5X, которая сейчас находится в дефиците. Именно она стала одним из факторов роста стоимости электромобилей. Кроме того, обновленный Zeekr 007 GT может перейти с 800-вольтовой электрической архитектуры на 900-вольтовую, что также увеличивает производственные затраты.

Цены на автомобильные чипы резко выросли

По данным аналитической компании TrendForce, цены на память DDR5, которая используется в автомобильных системах, со второй половины 2025 года выросли примерно на 300 процентов. Причиной стало стремительное развитие индустрии искусственного интеллекта, которая требует огромного количества высокопроизводительных микросхем. Поэтому производители полупроводников отдают предпочтение чипам для дата-центров и систем ИИ.

Подорожание коснулось не только Zeekr

Повышение цен уже начали объявлять и другие автопроизводители. Например, премиальный бренд Exeed, принадлежащий Chery, поднял стоимость модели ET5 210 Laser Radar Intelligent Luxury Edition примерно на 700 долларов. Также китайский бренд FAW Bestune повысил цены на модель Yueyi 03 примерно на 300 – 700 долларов.

Дорожают и батареи

Проблемы коснулись не только электроники. По данным отраслевых экспертов, карбонат лития подорожал более чем вдвое. Цена на него выросла примерно с 10 900 до 24 600 долларов за тонну. Также существенно подорожали медь, алюминий и другие металлы, которые используются в производстве электромобилей. Производители предупреждают о новом росте цен.

Председатель правления бренда Voyah Лу Фан заявил, что покупателям стоит не откладывать приобретение автомобиля. По его словам, конкуренция между автомобильной отраслью и индустрией искусственного интеллекта за ключевые ресурсы только усиливается. В результате производственные затраты растут и неизбежно отражаются на розничных ценах автомобилей. Аналитики также предупреждают, что только удорожание памяти может увеличить себестоимость каждого электромобиля примерно на 150 – 450 долларов.

Эксперты говорят о "войне за ресурсы"

В отличие от дефицита микросхем в 2021 году, нынешнюю ситуацию эксперты называют борьбой за ресурсы между индустрией искусственного интеллекта и автопромом. Специализированная память HBM, которая используется в системах ИИ, приносит производителям чипов гораздо большую прибыль, чем автомобильные компоненты. Именно поэтому автомобильная отрасль все чаще сталкивается с дефицитом. По оценкам, нехватка микросхем может начать влиять на мировое производство автомобилей уже во втором квартале этого года. Больше всего это может ударить именно по производителям электромобилей.