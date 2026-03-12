Zeekr 007 GT може подорожчати через бум штучного інтелекту

Інсайдери з Zeekr повідомили китайським медіа, що підвищення вартості дійсно розглядається, повідомляє Auto24. Водночас служба підтримки клієнтів компанії зазначає, що остаточні ціни ще не затверджені. Поточна версія Zeekr 007 GT, яка дебютувала у квітні 2025 року, доступна за ціною приблизно від 27 200 доларів у Китаї.

Читайте також: Оновлені Zeekr 007 та 7GT отримають 900-вольтову архітектуру та нову електроніку

Нова електроніка і архітектура

Оновлена версія моделі отримає низку технологічних змін. Зокрема, автомобіль планують оснастити новим процесором для автономного керування Drive Thor-U від компанії Nvidia. Цей чіп використовує пам’ять DDR5X, яка зараз перебуває у дефіциті. Саме вона стала одним із факторів зростання вартості електромобілів. Крім того, оновлений Zeekr 007 GT може перейти з 800-вольтової електричної архітектури на 900-вольтову, що також збільшує виробничі витрати.

Ціни на автомобільні чіпи різко зросли

За даними аналітичної компанії TrendForce, ціни на пам’ять DDR5, яка використовується в автомобільних системах, з другої половини 2025 року зросли приблизно на 300 відсотків. Причиною став стрімкий розвиток індустрії штучного інтелекту, яка потребує величезної кількості високопродуктивних мікросхем. Через це виробники напівпровідників віддають перевагу чіпам для дата-центрів і систем ШІ.

Подорожчання торкнулося не лише Zeekr

Підвищення цін вже почали оголошувати й інші автовиробники. Наприклад, преміальний бренд Exeed, що належить Chery, підняв вартість моделі ET5 210 Laser Radar Intelligent Luxury Edition приблизно на 700 доларів. Також китайський бренд FAW Bestune підвищив ціни на модель Yueyi 03 приблизно на 300 – 700 доларів.

Дорожчають і батареї

Проблеми торкнулися не лише електроніки. За даними галузевих експертів, карбонат літію подорожчав більш ніж удвічі. Ціна на нього зросла приблизно з 10 900 до 24 600 доларів за тонну. Також суттєво подорожчали мідь, алюміній та інші метали, які використовуються у виробництві електромобілів. Виробники попереджають про нове зростання цін.

Голова правління бренду Voyah Лу Фан заявив, що покупцям варто не відкладати придбання автомобіля. За його словами, конкуренція між автомобільною галуззю та індустрією штучного інтелекту за ключові ресурси тільки посилюється. У результаті виробничі витрати зростають і неминуче відображаються на роздрібних цінах автомобілів. Аналітики також попереджають, що лише дорожчання пам’яті може збільшити собівартість кожного електромобіля приблизно на 150 – 450 доларів.

Також цікаво: Zeekr представить 8X: гібридний позашляховик з потужністю понад 1400 кінських сил

Експерти говорять про "війну за ресурси"

На відміну від дефіциту мікросхем у 2021 році, нинішню ситуацію експерти називають боротьбою за ресурси між індустрією штучного інтелекту та автопромом. Спеціалізована пам’ять HBM, яка використовується у системах ШІ, приносить виробникам чіпів набагато більший прибуток, ніж автомобільні компоненти. Саме тому автомобільна галузь дедалі частіше стикається з дефіцитом. За оцінками, нестача мікросхем може почати впливати на світове виробництво автомобілів уже у другому кварталі цього року. Найбільше це може вдарити саме по виробниках електромобілів.