Zeekr выводит на европейский рынок флагманский внедорожник 9X

В Европе Zeekr 9X будет предлагаться исключительно в шестиместном исполнении с силовой установкой Super Hybrid. Она объединяет 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель и два электродвигателя.

В китайской спецификации отдача системы достигает 1381 л.с., однако для Европы мощность была уменьшена до 897 лошадиных сил. Внедорожник ускоряется от 0 до 100 км/ч за 4,1 секунды, а его максимальная скорость составляет 240 км/ч. Допустимая масса буксировочного прицепа достигает 2000 килограммов.

Скоростная зарядка и технологические возможности

Модель построена на 900-вольтовой электрической архитектуре, что обеспечивает быстрое восстановление энергии: пополнение заряда аккумулятора от 10 до 80 процентов занимает 9,5 минут. Общий комбинированный запас хода с участием двигателя внутреннего сгорания и электротяги составляет 737 км.

Точные параметры аккумуляторов для Европы пока не раскрываются, хотя на китайском рынке доступны варианты емкостью 55,1 кВт-ч и 70 кВт-ч. Безопасность и автономность обеспечивает комплекс систем помощи водителю на базе оптического LiDAR, прошедшего специальную адаптацию и испытание для европейской дорожной инфраструктуры.

Оснащение салона и уровень комфорта

В интерьере Zeekr 9X особое внимание уделено материалам и мультимедиа. Салон украшен кожей Nappa, а потолок – микрозамшей. На центральной консоли расположены хрустальный поворотный контроллер и физические переключатели. Для водителя предусмотрен 47-дюймовый проекционный дисплей, 13-дюймовый экран с антибликовым покрытием и центральная 16-дюймовая OLED-панель с разрешением 3.5K. За качество звука отвечает аудиосистема Naim с 32 динамиками.

Первый и второй ряды сидений оснащены функцией массажа. Для пассажиров второго ряда предусмотрен отдельный 17-дюймовый складной экран с потолка, холодильник и два 6,3-дюймовых сенсорных дисплея для управления микроклиматом, освещением и развлекательными функциями.

При поднятии мультимедийного экрана автоматически закрываются боковые шторки конфиденциальности, а интерактивное атмосферное освещение адаптируется к видеоконтенту. Официальные цены для европейских стран будут объявлены позже. На старте продаж Zeekr 9X будет предлагаться в трех цветах кузова: Crystal White, Lava Grey и Onyx Black.