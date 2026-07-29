Zeekr виводить на європейський ринок флагманський позашляховик 9X

В Європі Zeekr 9X пропонуватиметься виключно у шестимісному виконанні із силовою установкою Super Hybrid. Вона поєднує 2,0-літровий чотирициліндровий бензиновий двигун та два електродвигуни.

У китайській специфікації віддача системи досягає 1381 к.с., однак для Європи потужність було зменшено до 897 кінських сил. Позашляховик прискорюється від 0 до 100 км/год за 4,1 секунди, а його максимальна швидкість становить 240 км/год. Допустима маса причепа для буксирування сягає 2000 кілограмів.

Швидкісна зарядка та технологічні можливості

Модель побудована на 900-вольтовій електричній архітектурі, що забезпечує швидке відновлення енергії: поповнення заряду акумулятора від 10 до 80 відсотків займає 9,5 хвилин. Загальний комбінований запас ходу за участю двигуна внутрішнього згоряння та електротяги становить 737 кілометрів.

Точні параметри акумуляторів для Європи поки не розкриваються, хоча на китайському ринку доступні варіанти ємністю 55,1 кВт-год та 70 кВт-год. Безпеку та автономність забезпечує комплекс систем допомоги водієві на базі оптичного LiDAR, який пройшов спеціальну адаптацію та випробування для європейської дорожньої інфраструктури.

Оснащення салону та рівень комфорту

В інтер'єрі Zeekr 9X особливу увагу приділено матеріалам та мультимедіа. Салон оздоблено шкірою Nappa, а стелю – мікрозамшею. На центральній консолі розташовані кришталевий поворотний контролер та фізичні перемикачі. Для водія передбачено 47-дюймовий проєкційний дисплей, 13-дюймовий екран із антибліковим покриттям та центральна 16-дюймову OLED-панель із роздільною здатністю 3.5K. За якість звуку відповідає аудіосистема Naim із 32 динаміками.

Перший та другий ряди сидінь оснащено функцією масажу. Для пасажирів другого ряду передбачено окремий 17-дюймовий складаний екран зі стелі, холодильник та два 6,3-дюймові сенсорні дисплеї для керування мікрокліматом, освітленням і розважальними функціями.

При піднятті мультимедійного екрана автоматично закриваються бічні шторки конфіденційності, а інтерактивне атмосферне освітлення адаптується під відеоконтент. Офіційні ціни для європейських країн будуть оголошені пізніше. На старті продажів Zeekr 9X пропонуватиметься у трьох кольорах кузова: Crystal White, Lava Grey та Onyx Black.