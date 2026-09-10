Зеленые или черные: какие номерные знаки получают электромобили и гибриды

В Украине тип номерного знака зависит от силовой установки автомобиля. Для машин с бензиновыми, дизельными и газовыми двигателями используют традиционные номера с черными символами, в то время как электромобили.– только специальные номерные знаки с зелеными символами. Гибридные авто имеют“ черные” номера.

В Главном сервисном центре МВД напомнили об этом правиле после случая при перерегистрации электромобиля. В ходе проверки выяснилось, что за автомобилем исключительно электрическим двигателем ранее были закреплены стандартные номерные знаки с черными символами.

Поскольку электромобилям предусмотрены только специальные номера с зелеными символами, во время перерегистрации автомобиля номерные знаки заменили, а владельцу выдали новое свидетельство о регистрации.

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Какие номера получают разные типы авто

Автомобили с ДВС. Бензиновые, дизельные и газовые автомобили получают традиционные государственные номера с черными символами на белом фоне.

Электромобили. Для автомобилей, которые приводятся в движение исключительно электрическим двигателем и не имеют двигателя внутреннего сгорания, предусмотрены только специальные номера с зелеными символами на белом фоне.

Гибриды. В таких автомобилях электрический мотор работает вместе с двигателем внутреннего сгорания. Потому гибриды получают традиционные номерные знаки с черными символами.

Что будет, если номер не соответствует типу двигателя

Если во время регистрационного действия установят несоответствие типа номерных знаков силовой установке автомобиля, владельцу уведомят о необходимости привести регистрационные данные в соответствие с требованиями.

В таком случае производится перерегистрация автомобиля с заменой номерных знаков и выдачей нового свидетельства о регистрации.

Это важно учитывать и при онлайн-бронировании номерных знаков. Владельцу недостаточно выбрать желаемую цифровую комбинацию и серию – убедитесь, что выбранный номер соответствует категории транспортного средства.

Простое правило для водителей

Запомнить требования можно так:

бензин, дизель или газ – традиционный номер с черными символами.;

чистый электромобиль – номер с зелеными символами;

гибрид – традиционный номер с черными символами.

Поэтому перед регистрацией или перерегистрацией автомобиля следует проверить не только документы, но и соответствие номерных знаков типа силовой установки.