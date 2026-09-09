Названы самые популярные бензиновые авто украинского рынка

В августе украинский автопарк пополнили 12,8 тысяч автомобилей с бензиновыми двигателями, что на 2% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Львиную долю составляли подержанные машины – 10,9 тысяч против 1,9 тысяч новых.

По данным Укравтопром, количество новых бензиновых автомобилей в августе сократилось на 14% в годовом исчислении. В то же время объем импорта подержанных бензиновых автомобилей остался на прошлогоднем уровне.

Самые новые новые бензиновые авто

Лидером среди новых легковушек с бензиновыми двигателями стала Skoda Octavia – в августе украинцы приобрели 221 автомобиль.

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В первую пятерку также вошли:

Skoda Octavia – 221 авто.; Hyundai Tucson - 173; Mazda CX-5 - 120; Skoda Kodiaq – 109; Skoda Karoq - 93.

Таким образом, сразу три позиции у топ-5 заняли модели Skoda.

Какие б/у бензиновые авто покупали чаще всего

Среди импортируемых подержанных автомобилей первое место занял Volkswagen Tiguan – 682 авто.

Рейтинг выглядит так:

Volkswagen Tiguan – 682 авто.; Nissan Rogue - 656; Volkswagen Golf - 645; Audi Q5 - 583; Audi A4 - 342.

В целом в августе бензиновые автомобили составляли около 85% всех бензиновых авто, которые пополнили украинский автопарк. Новых машин с такими двигателями было гораздо меньше – 1,9 тысячи.