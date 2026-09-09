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Названы самые популярные бензиновые авто украинского рынка

Украине в августе уменьшилось количество регистраций новых бензиновых автомобилей. В то же время количество употребляемых остается стабильным.
Названы самые популярные бензиновые авто украинского рынка

Volkswagen Tiguan

Евгений Гудущан
logo9 сентября, 11:30
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В августе украинский автопарк пополнили 12,8 тысяч автомобилей с бензиновыми двигателями, что на 2% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Львиную долю составляли подержанные машины – 10,9 тысяч против 1,9 тысяч новых.

По данным Укравтопром, количество новых бензиновых автомобилей в августе сократилось на 14% в годовом исчислении. В то же время объем импорта подержанных бензиновых автомобилей остался на прошлогоднем уровне.

Самые новые новые бензиновые авто

Лидером среди новых легковушек с бензиновыми двигателями стала Skoda Octavia – в августе украинцы приобрели 221 автомобиль.

Топливо
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на 

В первую пятерку также вошли:

  1. Skoda Octavia – 221 авто.;
  2. Hyundai Tucson - 173;
  3. Mazda CX-5 - 120;
  4. Skoda Kodiaq – 109;
  5. Skoda Karoq - 93.

Таким образом, сразу три позиции у топ-5 заняли модели Skoda.

Какие б/у бензиновые авто покупали чаще всего

Среди импортируемых подержанных автомобилей первое место занял Volkswagen Tiguan – 682 авто.

Рейтинг выглядит так:

  1. Volkswagen Tiguan – 682 авто.;
  2. Nissan Rogue - 656;
  3. Volkswagen Golf - 645;
  4. Audi Q5 - 583;
  5. Audi A4 - 342.

В целом в августе бензиновые автомобили составляли около 85% всех бензиновых авто, которые пополнили украинский автопарк. Новых машин с такими двигателями было гораздо меньше – 1,9 тысячи.

#Новости #Aвтобизнес
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