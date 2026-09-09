Названы самые популярные бензиновые авто украинского рынка

Volkswagen Tiguan
В августе украинский автопарк пополнили 12,8 тысяч автомобилей с бензиновыми двигателями, что на 2% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Львиную долю составляли подержанные машины – 10,9 тысяч против 1,9 тысяч новых.
По данным Укравтопром, количество новых бензиновых автомобилей в августе сократилось на 14% в годовом исчислении. В то же время объем импорта подержанных бензиновых автомобилей остался на прошлогоднем уровне.
Самые новые новые бензиновые авто
Лидером среди новых легковушек с бензиновыми двигателями стала Skoda Octavia – в августе украинцы приобрели 221 автомобиль.
В первую пятерку также вошли:
- Skoda Octavia – 221 авто.;
- Hyundai Tucson - 173;
- Mazda CX-5 - 120;
- Skoda Kodiaq – 109;
- Skoda Karoq - 93.
Таким образом, сразу три позиции у топ-5 заняли модели Skoda.
Какие б/у бензиновые авто покупали чаще всего
Среди импортируемых подержанных автомобилей первое место занял Volkswagen Tiguan – 682 авто.
Рейтинг выглядит так:
- Volkswagen Tiguan – 682 авто.;
- Nissan Rogue - 656;
- Volkswagen Golf - 645;
- Audi Q5 - 583;
- Audi A4 - 342.
В целом в августе бензиновые автомобили составляли около 85% всех бензиновых авто, которые пополнили украинский автопарк. Новых машин с такими двигателями было гораздо меньше – 1,9 тысячи.