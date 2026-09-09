Названо найпопулярніші бензинові авто українського ринку

У серпні український автопарк поповнили 12,8 тисячі автомобілів із бензиновими двигунами, що на 2% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Левову частку становили вживані машини — 10,9 тисячі проти 1,9 тисячі нових.

За даними Укравтопрому, кількість нових бензинових автомобілів у серпні скоротилася на 14% у річному вимірі. Водночас обсяг імпорту вживаних бензинових авто залишився на торішньому рівні.

Найпопулярніші нові бензинові авто

Лідером серед нових легковиків із бензиновими двигунами стала Skoda Octavia — у серпні українці придбали 221 автомобіль.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

До першої п’ятірки також увійшли:

Skoda Octavia — 221 авто; Hyundai Tucson — 173; Mazda CX-5 — 120; Skoda Kodiaq — 109; Skoda Karoq — 93.

Таким чином, одразу три позиції у топ-5 посіли моделі Skoda.

Які вживані бензинові авто купували найчастіше

Серед імпортованих вживаних автомобілів перше місце посів Volkswagen Tiguan — 682 авто.

Рейтинг виглядає так:

Volkswagen Tiguan — 682 авто; Nissan Rogue — 656; Volkswagen Golf — 645; Audi Q5 — 583; Audi A4 — 342.

Загалом у серпні вживані бензинові автомобілі становили близько 85% від усіх бензинових авто, які поповнили український автопарк. Нових машин із такими двигунами було значно менше — 1,9 тисячі.