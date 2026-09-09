Названо найпопулярніші бензинові авто українського ринку

Volkswagen Tiguan
У серпні український автопарк поповнили 12,8 тисячі автомобілів із бензиновими двигунами, що на 2% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Левову частку становили вживані машини — 10,9 тисячі проти 1,9 тисячі нових.
За даними Укравтопрому, кількість нових бензинових автомобілів у серпні скоротилася на 14% у річному вимірі. Водночас обсяг імпорту вживаних бензинових авто залишився на торішньому рівні.
Найпопулярніші нові бензинові авто
Лідером серед нових легковиків із бензиновими двигунами стала Skoda Octavia — у серпні українці придбали 221 автомобіль.
До першої п’ятірки також увійшли:
- Skoda Octavia — 221 авто;
- Hyundai Tucson — 173;
- Mazda CX-5 — 120;
- Skoda Kodiaq — 109;
- Skoda Karoq — 93.
Таким чином, одразу три позиції у топ-5 посіли моделі Skoda.
Які вживані бензинові авто купували найчастіше
Серед імпортованих вживаних автомобілів перше місце посів Volkswagen Tiguan — 682 авто.
Рейтинг виглядає так:
- Volkswagen Tiguan — 682 авто;
- Nissan Rogue — 656;
- Volkswagen Golf — 645;
- Audi Q5 — 583;
- Audi A4 — 342.
Загалом у серпні вживані бензинові автомобілі становили близько 85% від усіх бензинових авто, які поповнили український автопарк. Нових машин із такими двигунами було значно менше — 1,9 тисячі.