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Названо найпопулярніші бензинові авто українського ринку

Україні у серпні зменшилась кількість реєстрацій нових бензинових автомобілів. Водночас кількість вживаних лишається стабільною.
Названо найпопулярніші бензинові авто українського ринку

Volkswagen Tiguan

Євген Гудущан
logo9 вересня, 11:30
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У серпні український автопарк поповнили 12,8 тисячі автомобілів із бензиновими двигунами, що на 2% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Левову частку становили вживані машини — 10,9 тисячі проти 1,9 тисячі нових.

За даними Укравтопрому, кількість нових бензинових автомобілів у серпні скоротилася на 14% у річному вимірі. Водночас обсяг імпорту вживаних бензинових авто залишився на торішньому рівні.

Найпопулярніші нові бензинові авто

Лідером серед нових легковиків із бензиновими двигунами стала Skoda Octavia — у серпні українці придбали 221 автомобіль.

Пальне
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 

До першої п’ятірки також увійшли:

  1. Skoda Octavia — 221 авто;
  2. Hyundai Tucson — 173;
  3. Mazda CX-5 — 120;
  4. Skoda Kodiaq — 109;
  5. Skoda Karoq — 93.

Таким чином, одразу три позиції у топ-5 посіли моделі Skoda.

Які вживані бензинові авто купували найчастіше

Серед імпортованих вживаних автомобілів перше місце посів Volkswagen Tiguan — 682 авто.

Рейтинг виглядає так:

  1. Volkswagen Tiguan — 682 авто;
  2. Nissan Rogue — 656;
  3. Volkswagen Golf — 645;
  4. Audi Q5 — 583;
  5. Audi A4 — 342.

Загалом у серпні вживані бензинові автомобілі становили близько 85% від усіх бензинових авто, які поповнили український автопарк. Нових машин із такими двигунами було значно менше — 1,9 тисячі.

#Автобізнес #Новини
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