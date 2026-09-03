Бензинові авто знову лідирують: які двигуни обирали українці у серпні

У серпні автомобілі з традиційними двигунами — бензиновими та дизельними — зайняли майже 57% ринку нових легкових автомобілів в Україні. Рік тому їхня сукупна частка становила близько 49%.

За даними Укравтопрому, найбільшу частку серпневих продажів забезпечили бензинові моделі — 39,1%. Для порівняння, у серпні 2025 року цей показник становив 32,3%.

Гібриди суттєво збільшили частку

Другим за популярністю типом силової установки стали гібридні автомобілі. Їхня частка за рік зросла з 23,4% до 32,9%.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Дизельні моделі також дещо посилили позиції — з 16,2% у серпні 2025 року до 17,5% у серпні 2026-го.

Водночас електромобілі продемонстрували протилежну динаміку. Їхня частка скоротилася з 27,9% до 10,2%.

Автомобілі з ГБО залишаються невеликим сегментом ринку — як і торік, на них припало менше 1% продажів нових авто.

Найпопулярніші моделі за типом двигуна

У кожному сегменті у серпні лідирувала окрема модель:

бензинові — Skoda Octavia;

гібридні — Toyota RAV4;

дизельні — Renault Duster;

електромобілі — BYD Sea Lion 06;

автомобілі з ГБО — Hyundai Tucson.

Таким чином, за рік найбільше зросла частка гібридів, тоді як електромобілі втратили значну частину ринку. Бензинові автомобілі при цьому не лише залишилися найпопулярнішим типом силової установки, а й збільшили свою частку продажів.