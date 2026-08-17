Після Leopard 3 BYD оновлює Leopard 7: гібрид отримає більший запас ходу

Як повідомляє CnEVPost, нову версію Tai 7 DM представлять у Китаї 18 серпня. Головною зміною має стати збільшена батарея, яка дозволить плагін-гібриду проїжджати на електриці більше нинішніх максимальних 200 км за циклом CLTC. Точну ємність акумулятора та запас ходу BYD поки не розкриває.

В Україні це BYD Leopard 7

Як і у випадку з молодшим Ti 3, китайська назва моделі в Україні практично не використовується.

Місцеві незалежні імпортери продають Fang Cheng Bao Tai 7 як BYD Leopard 7. На Auto.Ria зараз представлено понад 40 оголошень із цією назвою, причому частина машин уже є в Україні.

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Це аналогічна схема, яку ми нещодавно бачили з Fang Cheng Bao Ti 3. В Україні він відомий як BYD Leopard 3. Авто24 кілька днів тому писав, що Leopard 3 отримав дешевшу версію з новою батареєю та заряджанням від 10 до 97% за 9 хвилин. Тепер черга дійшла до старшого Leopard 7.

Нинішній гібрид проїжджає до 200 км без бензину

Плагін-гібридний Tai 7 DM вийшов у Китаї у вересні 2025 року з початковою ціною 179 800 юанів, або приблизно 26 500 доларів.

Зараз у лінійці є чотири гібридні модифікації. Їх заявлений електричний запас ходу становить 135, 190 або 200 км за циклом CLTC.

Базова версія має батарею ємністю 26,6 кВт-год, а три дорожчі оснащуються акумулятором на 35,6 кВт-год. З повним баком бензину та повністю зарядженою батареєю сумарний запас ходу перевищує 1300 км.

Саме версії з батареєю 35,6 кВт-год уже активно продаються в Україні під назвою Leopard 7. У місцевих оголошеннях зустрічаються повнопривідні комплектації потужністю близько 490 к.с. із заявленим сумарним запасом ходу близько 1300 км.

Нова версія повинна отримати більшу батарею

BYD поки обмежився тизером із позначенням Long Range DM.

З огляду на те, що нинішній максимум становить 200 км на електротязі, новинка повинна перевищити цей показник. Для цього логічно очікувати акумулятор більшої ємності, але його характеристики компанія оголосить лише під час презентації.

Для плагін-гібрида такий запас ходу вже дозволяє значну частину щоденних поїздок виконувати без запуску бензинового двигуна.

При цьому на далеких маршрутах водій не залежить від зарядної інфраструктури, оскільки після розряджання батареї автомобіль продовжує рух у гібридному режимі.

У Leopard 7 уже є повністю електрична версія

Цікаво, що Tai 7 давно перестав бути лише плагін-гібридом.

29 квітня BYD вивів на ринок електричний Tai 7 EV із технологією Flash Charging. Базова ціна становить 199 800 юанів, або близько 29 000 доларів.

Електромобіль пропонують у двох задньопривідних версіях із запасом ходу 675 та 755 км за CLTC.

Він отримав Blade Battery другого покоління та нову систему швидкого заряджання BYD. На відповідній станції батарею можна зарядити від 10 до 70% приблизно за п'ять хвилин.

Тобто покупець Tai 7 тепер фактично вибирає між двома підходами. Електрична версія пропонує до 755 км заявленого пробігу та надшвидке заряджання, а DM поєднує значний електричний запас ходу з бензиновим двигуном для далеких поїздок.

Tai 7 став головною моделлю Fang Cheng Bao

Оновлення моделі має особливе значення для BYD, адже Tai 7 швидко перетворився на головний бестселер Fang Cheng Bao.

У липні сукупні продажі моделі перевищили 200 тисяч машин. Для цього знадобилося близько десяти місяців після старту продажів. За заявою бренду, Tai 7 став найшвидшим у Китаї "квадратним" SUV, який досяг такого результату.

Сам Fang Cheng Bao також швидко зростає. У липні бренд продав 41 213 автомобілів, що на 190,6% більше, ніж роком раніше. За сім місяців 2026 року результат сягнув 200 687 машин.

Середня ціна проданого автомобіля марки перевищує 223 тисячі юанів. Тобто Fang Cheng Bao займає проміжну позицію між масовими сімействами BYD Dynasty та Ocean і значно дорожчим брендом Yangwang.

Leopard 3 уже показав, як BYD оновлює цю лінійку

Новий Leopard 7 добре вписується у нинішню стратегію BYD.

13 серпня компанія розширила гамму молодшого Ti 3, відомого в Україні як Leopard 3. Він отримав дешевшу задньопривідну версію за 143 800 юанів, нову Blade Battery та Flash Charging.

Leopard 3 вже став одним із найпомітніших китайських електрокросоверів на українському ринку. У другому кварталі 2026 року він посів друге місце серед нових автомобілів китайського виробництва з результатом 206 реєстрацій.

Авто24 також писав, що у червні Leopard 3 входив до числа найпопулярніших нових електромобілів України.

Тому поява нової версії старшого Leopard 7 цікава не лише для китайського ринку. Українські незалежні імпортери вже добре знають цю модель і активно її продають.

В Україні Leopard 7 коштує значно дорожче, ніж у Китаї

Китайську стартову ціну Tai 7 у 179 800 юанів не варто напряму переносити на український ринок.

У місцевих оголошеннях гібридні Leopard 7 2025-2026 років переважно коштують близько 44-48 тисяч доларів залежно від комплектації, продавця та того, чи автомобіль уже доставлений в Україну.

Різниця пояснюється не лише маржею. До китайської внутрішньої ціни додаються доставка, податки, оформлення та витрати незалежного імпортера.

Крім того, ці машини офіційно не належать до європейської модельної лінійки BYD. Авто24 раніше пояснював, що моделі Bao та Leopard не представлені офіційно в ЄС, тому українські покупці фактично мають справу з автомобілями китайської специфікації, ввезеними незалежними компаніями.

Що стане відомо 18 серпня

Під час презентації BYD має назвати головні параметри нового Tai 7 Long Range DM.

Насамперед цікаві ємність батареї, точний запас ходу на електриці та ціна. Також стане зрозуміло, чи отримає версія новітню систему Flash Charging, яку BYD вже активно переносить на інші моделі Fang Cheng Bao.

Якщо нова модифікація справді суттєво перевищить 200 км електричного пробігу, Leopard 7 стане ще ближчим за сценарієм використання до електромобіля. Бензиновий двигун при цьому залишиться страховкою для далеких подорожей.

Для українського покупця це особливо цікавий формат. Модель уже продається у нас, а отже після китайської прем'єри питання буде не в тому, чи з'явиться новий Leopard 7 в Україні, а коли незалежні імпортери почнуть його привозити.