Tesla, Leaf і китайські EV: як змінився ринок електромобілів після повернення ПДВ

У червні 2026 року в Україні зареєстрували 7994 електромобілі, свідчать дані Інституту досліджень авторинку. Це підтверджує нову реальність сегмента: електромобілі не зникли з ринку після повернення ПДВ, але імпорт втратив колишній темп, а покупці все частіше обирають авто, які вже перебувають в Україні.

До речі що вигідніше: електромобілі чи авто на газу

Ринок тримається, але вже не росте

Повернення ПДВ на електромобілі не знищило сегмент, як побоювалися деякі учасники ринку. Але воно суттєво змінило його структуру.

У червні внутрішні перепродажі електромобілів становили 4947 одиниць. Це понад 60% усього обсягу. Порівняно з травнем цей сегмент просів на 11,8%, але відносно червня минулого року виріс одразу на 76,4%.

Імпорт вживаних електромобілів склав 2645 машин. За місяць він навіть зріс на 9,8%, однак у річному порівнянні падіння дуже глибоке — мінус 43,7%.

Найсильніше постраждав сегмент нових електромобілів. У червні їх зареєстрували лише 402 одиниці. Це на 19,1% менше, ніж у травні, і на 71,2% менше, ніж у червні 2025 року.

Ефект дострокових покупок вичерпався

Падіння імпорту виглядає різким, але воно має зрозуміле пояснення. Наприкінці 2025 року частина покупців поспішала придбати електромобіль до повернення ПДВ. Тобто попит, який мав би реалізуватися у 2026 році, фактично перенесли на попередні місяці.

За оцінкою ІДА, фінансового запасу покупців вистачило приблизно на 2,5–3 місяці. Після цього штучно створений резерв попиту вичерпався.

Тепер ринок повернувся до природнішого рівня — приблизно 7–8 тисяч електромобілів на місяць. Це не провал, але й не продовження торішнього буму.

Головна проблема в іншому: парк майже перестав активно поповнюватися свіжими машинами з-за кордону. Замість цього українці переважно купують і перепродають ті електромобілі, які вже були завезені раніше.

До речі VW Golf на бензині, дизелі чи електро?

Внутрішня вторинка стала головною

Понад 60% червневого ринку електромобілів сформували внутрішні перепродажі. Це означає, що сегмент почав жити за логікою зрілого ринку: авто переходять від одного власника до іншого всередині країни.

Наймасовішою моделлю тут залишається Nissan Leaf. Він давно став електричним “народним автомобілем” України завдяки низькій ціні входу, простій конструкції та великій кількості вже завезених машин.

Але роль Leaf поступово змінюється. Для багатьох покупців це вже не універсальний електромобіль, а недорогий міський транспорт для коротких поїздок. Особливо якщо йдеться про старі версії з батареєю на 24 кВт·год.

У дорожчих сегментах правила гри диктує Tesla. Model 3, Model Y та Model S активно змінюють власників усередині країни й формують основний попит на електромобілі з великим запасом ходу.

Покупець хоче батарею 50–60 кВт·год і більше

Після повернення ПДВ український покупець став уважніше рахувати. Якщо вже платити більше, то автомобіль має бути не просто “електричним”, а повноцінним транспортом на кожен день.

Саме тому зростає інтерес до моделей із батареями від 50–60 кВт·год. Такі електромобілі дозволяють їздити не лише містом, а й між містами без постійного стресу через запас ходу.

До стабільного ядра внутрішнього ринку входять Volkswagen e-Golf, Renault Zoe, Kia Niro, Chevrolet Bolt EV, Hyundai Kona та Volkswagen ID.4. Для цих моделей ключовими параметрами стали не вік і пробіг самі по собі, а реальний стан батареї, швидкість заряджання та ліквідність.

Покупець більше не дивиться на електромобіль як на іграшку або другу машину для коротких поїздок. Він хоче, щоб це був повноцінний сімейний автомобіль.

Імпорт змінив філософію

У сегменті свіжопригнаних вживаних електромобілів лідирує Tesla Model Y. Вона мінімально випередила Nissan Leaf та Tesla Model 3.

Далі в рейтингу йдуть Renault Zoe, Chevrolet Bolt EV, Opel Ampera-e, Kia Niro, Hyundai Ioniq 5, Tesla Model S, Hyundai Kona та Volkswagen ID.4.

Цей список добре показує нову логіку імпорту. Дрібні міські електромобілі вже не є головним об’єктом інтересу. Їх витісняють моделі з більшим запасом ходу, кросоверним кузовом, містким салоном і можливістю бути єдиним автомобілем у родині.

Імпортер теж не хоче ризикувати. Після повернення ПДВ привезти електромобіль стало дорожче, тому ставка робиться на ліквідні моделі, які легше продати.

Нові електромобілі — це майже повністю Китай

На ринку нових електромобілів ситуація ще показовіша. У червні перші місця зайняли моделі з Китаю.

Лідером став BYD Sea Lion 06. За ним розташувалися Zeekr 001 та BYD Leopard 3. У топі також є Zeekr 7X, MG S5, MG 4, BYD Sea Lion 07 та інші моделі китайського походження.

Навіть Volkswagen ID. Unyx, який формально належить до європейського бренду, є продуктом китайського підрозділу концерну.

Це означає, що у сегменті нових електромобілів європейські та американські заводи майже втратили вплив на український ринок. Китайські моделі виграють ціною, оснащенням, запасом ходу та швидкістю появи нових продуктів.

Чому покупці обирають Китай

Повернення ПДВ змусило покупця рахувати кожен долар. У такій ситуації китайські електромобілі отримали сильну перевагу.

За порівняну ціну вони часто пропонують більшу батарею, багатше оснащення, сучасний салон, швидку зарядку та ефект новизни.

Європейські електромобілі офіційного походження зазвичай дорожчі. Американські моделі новими майже не представлені через логістику, ціну та особливості імпорту.

Тому новий електромобіль в Україні у 2026 році дедалі частіше означає саме китайський електромобіль.

ПДВ стало головним регулятором ринку

Пів року з повним ПДВ показали, що податковий чинник став головним обмежувачем для електромобільного сегмента.

Раніше пільговий режим стимулював масове завезення машин. Тепер імпорт став дорожчим, а ринок перейшов на ощаднішу модель поведінки.

Покупці не відмовилися від електромобілів. Але вони стали обережнішими, довше рахують бюджет, уважніше дивляться на батарею й частіше обирають машину, яка вже є в Україні.

Саме тому загальний обсяг ринку тримається, але його якісне оновлення сповільнилося.

До речі скільки коштує розмитнити електромобіль

Що це означає для України

Для українського автопарку це має довгострокові наслідки. Якщо свіжий імпорт і нові електромобілі падають, парк оновлюється повільніше.

Внутрішні перепродажі підтримують активність, але не додають країні нових батарей, нових технологій і сучасніших платформ. Це рух уже наявного ресурсу всередині ринку.

Така модель може працювати певний час, але вона не замінює нормального припливу нових або відносно свіжих авто.

Іншими словами, електромобільний ринок України стабілізувався, але став менш молодим.

Чи купують електромобілі в Україні у 2026 році