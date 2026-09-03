Бензиновые авто снова лидируют: какие двигатели выбирали украинцы в августе

Skoda Octavia – лидер среди бензиновых авто
В августе автомобили с традиционными двигателями – бензиновыми и дизельными – заняли почти 57% рынка новых легковых автомобилей в Украине. Год назад их совокупная доля составила около 49%.
По данным Укравтопром, наибольшую долю августовских продаж обеспечили бензиновые модели – 39,1%. Для сравнения, в августе 2025 года этот показатель составил 32,3%.
Гибриды существенно увеличили долю
Вторым по популярности типом силовой установки стали гибридные автомобили. Их доля за год выросла с 23,4% до 32,9%.
Дизельные модели также несколько усилили позиции - с 16,2% в августе 2025 года до 17,5% в августе 2026-го.
В то же время электромобили продемонстрировали противоположную динамику. Их доля сократилась с 27,9 до 10,2%.
Автомобили с ГБО остаются небольшим сегментом рынка – как и в прошлом году, на них пришлось менее 1% продаж новых авто.
Самые популярные модели по типу двигателя
В каждом сегменте в августе лидировала отдельная модель:
- бензиновые Skoda Octavia;
- гибридные - Toyota RAV4;
- дизельные – Renault Duster;
- электромобили BYD Sea Lion 06;
- автомобили с ГБО – Hyundai Tucson.
Таким образом, за год больше выросла доля гибридов, тогда как электромобили потеряли значительную часть рынка. Бензиновые автомобили при этом не только остались популярным типом силовой установки, но и увеличили свою долю продаж.