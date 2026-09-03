Бензиновые авто снова лидируют: какие двигатели выбирали украинцы в августе

В августе автомобили с традиционными двигателями – бензиновыми и дизельными – заняли почти 57% рынка новых легковых автомобилей в Украине. Год назад их совокупная доля составила около 49%.

По данным Укравтопром, наибольшую долю августовских продаж обеспечили бензиновые модели – 39,1%. Для сравнения, в августе 2025 года этот показатель составил 32,3%.

Гибриды существенно увеличили долю

Вторым по популярности типом силовой установки стали гибридные автомобили. Их доля за год выросла с 23,4% до 32,9%.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Дизельные модели также несколько усилили позиции - с 16,2% в августе 2025 года до 17,5% в августе 2026-го.

В то же время электромобили продемонстрировали противоположную динамику. Их доля сократилась с 27,9 до 10,2%.

Автомобили с ГБО остаются небольшим сегментом рынка – как и в прошлом году, на них пришлось менее 1% продаж новых авто.

Самые популярные модели по типу двигателя

В каждом сегменте в августе лидировала отдельная модель:

бензиновые Skoda Octavia;

гибридные - Toyota RAV4;

дизельные – Renault Duster;

электромобили BYD Sea Lion 06;

автомобили с ГБО – Hyundai Tucson.

Таким образом, за год больше выросла доля гибридов, тогда как электромобили потеряли значительную часть рынка. Бензиновые автомобили при этом не только остались популярным типом силовой установки, но и увеличили свою долю продаж.