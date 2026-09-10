Зелені чи чорні: які номерні знаки отримують електромобілі та гібриди

В Україні тип номерного знаку залежить від силової установки автомобіля. Для машин із бензиновими, дизельними та газовими двигунами використовують традиційний номери з чорними символами, тоді як електромобілі – лише спеціальні номерні знаки із зеленими символами. Гібридні авто мають “чорні” номери.

У Головному сервісному центрі МВС нагадали про це правило після випадку під час перереєстрації електромобіля. Під час перевірки з’ясувалося, що за автомобілем із виключно електричним двигуном раніше були закріплені стандартні номерні знаки з чорними символами.

Оскільки зараз електромобілям передбачені лише спеціальні номери із зеленими символами, під час перереєстрації автомобіля номерні знаки замінили, а власнику видали нове свідоцтво про реєстрацію.

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Які номери отримують різні типи авто

Автомобілі з ДВЗ. Бензинові, дизельні та газові автомобілі отримують традиційні державні номерні знаки з чорними символами на білому фоні.

Електромобілі. Для автомобілів, які приводяться в рух виключно електричним двигуном і не мають двигуна внутрішнього згоряння, передбачені лише спеціальні номери із зеленими символами на білому тлі.

Гібриди. У таких автомобілях електричний мотор працює разом із двигуном внутрішнього згоряння. Тому гібриди отримують традиційні номерні знаки з чорними символами.

Що буде, якщо номер не відповідає типу двигуна

Якщо під час реєстраційної дії встановлять невідповідність типу номерних знаків силовій установці автомобіля, власнику повідомлять про необхідність привести реєстраційні дані у відповідність до вимог.

У такому випадку проводиться перереєстрація автомобіля із заміною номерних знаків та видачею нового свідоцтва про реєстрацію.

Це важливо враховувати і під час онлайн-бронювання номерних знаків. Власнику недостатньо вибрати бажану цифрову комбінацію та серію — потрібно переконатися, що обраний номер відповідає категорії транспортного засобу.

Просте правило для водіїв

Запам’ятати вимоги можна так:

бензин, дизель або газ — традиційний номер із чорними символами;

чистий електромобіль — номер із зеленими символами;

гібрид — традиційний номер із чорними символами.

Тому перед реєстрацією або перереєстрацією автомобіля варто перевірити не лише документи, а й відповідність номерних знаків типу силової установки.