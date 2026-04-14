Женщина на Мерседесе убегала от полиции навеселе

Патрульные привлекли к административной ответственности женщину, которую обвинили в совершении дорожно-транспортного происшествия и вероятном пребывании в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает патрульная полиция Закарпатской области. Наличие или отсутствие нарушений должен установить суд.

Читайте также: Какой штраф, если не остановиться по требованию полицейского

Обстоятельства инцидента

Происшествие произошло вечером на улице Карпатской Украины. Экипаж патрульных заметил автомобиль Mercedes, который уже находился в ориентировке. Причина по которой автомобиль попал в ориентировку в официальном сообщении полиции не указана.

Правоохранители подали требование об остановке, однако водитель ее проигнорировала и продолжила движение. Впоследствии автомобиль удалось остановить на перекрестке улиц Карпатской Украины и Блистива.

“При попытке покинуть место остановки женщина задела служебный автомобиль полиции”, - сказано в сообщении полиции. Но на опубликованных фото видно, что автомобиль полиции уперся в задний бампер автомобиля женщины.

Отказ от осмотра на состояние опьянения

Во время общения инспекторы увидели у женщины признаки алкогольного опьянения. Ей предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте, однако она отказалась.

Какие нарушения зафиксированы

На женщину составлено сразу три административных материала по следующим статьям:

Статья 130 (управление в состоянии опьянения или отказ от осмотра)

Статья 122-2 (невыполнение требования об остановке транспортного средства)

Статья 124 (нарушение ПДД, что привело к ДТП)

Решение по этим делам принимает суд.

Что это значит

Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения по украинским законам приравнивается к управлению в нетрезвом состоянии и влечет за собой серьезную ответственность, включая штраф и лишение права управления транспортными средствами.