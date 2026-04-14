Жінка на "Мерседесі" тікала від поліції напідпитку

Патрульні притягнули до адміністративної відповідальності жінку, яку звинуватили у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди та ймовірному перебуванні у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє патрульна поліція Закарпатської області. Наявність або відсутність порушень має встановити суд.

Обставини інциденту

Подія сталася ввечері на вулиці Карпатської України. Екіпаж патрульних помітив автомобіль Mercedes, який вже перебував в орієнтуванні. Причина по якій автомобіль потрапив в орієнтування у офіційному повідомленні поліції не вказана.

Правоохоронці подали вимогу про зупинку, однак водій її проігнорувала та продовжила рух. Згодом автомобіль вдалося зупинити на перехресті вулиць Карпатської України та Блистіва.

“Під час спроби залишити місце зупинки жінка зачепила службовий автомобіль поліції”, - сказано у повідомленні поліції. Але на опублікованих фото видно, що автомобіль поліції вперся у задній бампер автомобіля жінки.

Відмова від огляду на стан сп’яніння

Під час спілкування інспектори побачили у жінки ознаки алкогольного сп’яніння. Їй запропонували пройти огляд на стан сп’яніння на місці, однак вона відмовилася.

Які порушення зафіксовано

На жінку складено одразу три адміністративні матеріали за такими статтями:

Стаття 130 (керування у стані сп’яніння або відмова від огляду)

Стаття 122-2 (невиконання вимоги про зупинку транспортного засобу)

Стаття 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП)

Рішення у цих справах приймає суд.

Що це означає

Відмова від проходження огляду на стан сп’яніння за українськими законами прирівнюється до керування у нетверезому стані та тягне за собою серйозну відповідальність, включно зі штрафом і позбавленням права керування транспортними засобами.