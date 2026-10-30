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Жесткий ответ погромщикам: полиция Цюриха закупила новые дорогие водометы

Правоохранители швейцарского кантона Цюрих получили первую из двух новейших водометных машин, на закупку которых было выделено 5,2 миллиона франков. Такое серьезное обновление автопарка позволит местным копам жестко и эффективно подавлять любые попытки массовых беспорядков или погромов.
Полиция Цюриха купила новые водометы за 5,2 млн франков

ФОТО: Sicherheitsdirektion Kanton Curych|

При необходимости окна отметной машины могут прикрыть решетками защиты, но то пока лишнее

Валентин Ожго
logo30 октября, 09:09
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Как сообщает официальный портал Kanton Zürich, торжественная передача спецтранспорта четвертого поколения состоялась на транспортной базе Нойбюль в городе Веденсвиль.

Представили грозную технику директор службы безопасности Марио Фер и командир полиции Мариус Вайерманн.

Похоже, швейцарские власти внимательно следят за европейскими тенденциями и не собираются мириться с протестующими грабителями. В последние дни массовые разграбления целых кварталов всколыхнули Францию и Италию, однако в Милане правительство премьера Джорджи Мелони дало жесткий отпор и не допустило масштабных беспорядков.

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Адекватный прайс по безопасности

В целом правительство кантона одобрило выделение 5,2 миллиона швейцарских франков взамен двух старых машин, то есть один такой спецавтомобиль обходится примерно в 2,6 миллиона. В течение следующих месяцев экипажи будут проходить интенсивное обучение и только после этого новинку официально выведут на улицы.

" Хорошее оборудование и соответствующие ресурсы важны для безопасной и эффективной службы общественной безопасности, – уточняет Марио Фер, директор службы безопасности.

Новую машину не только показали, но и продемонстрировали в работе против условных погромщиков. Фото: Sicherheitsdirektion Kanton Curych

Новая водометная установка Wasserwerfer на шасси Scania P500 имеет длину 10,5 метра, ширину 2,5 метра и высоту 3,6 метра. Ее резервуар для воды вмещает 9500 л.

Фронтальные стволы на крыше управляются оператором из кабины дистанционно. Струя – чувствительная, сметет с дороги даже человека мощного телосложения, не говоря уже о толпе.

Автомобиль тяжелого класса выдает мощность двигателя 500 л. с. Его полная масса (с полным баком) достигает 32 тонн. Вписывается в дорожные стандарты осевой нагрузки, поскольку имеет 8-колесную ходовую.

Чиновник добавил, что власть обеспечивает полицейских лучшей техникой ради покоя всех жителей. Второй аналогичный водомет должен пополнить автопарк правоохранителей уже в 2027 году.

Справа новая установка на шасси Scania P500, она мощнее и маневренние своей предшественницы (слева). Фото: Sicherheitsdirektion Kanton Curych

Пол века на страже порядка

Напомним, что полиция кантона Цюрих использует водометы еще с 1969 года. Две предыдущие машины верой и правдой отслужили 27 лет, прежде чем им нашли современную замену.

Как уже сообщалось в местных медиа, подобная техника регулярно применяется для контроля толпы во время серьезных беспорядков. В частности, городские копны активно использовали водометы во время недавних столкновений на площади Хардплац и на первомайских демонстрациях.

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