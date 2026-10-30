Жесткий ответ погромщикам: полиция Цюриха закупила новые дорогие водометы

Как сообщает официальный портал Kanton Zürich, торжественная передача спецтранспорта четвертого поколения состоялась на транспортной базе Нойбюль в городе Веденсвиль.

Представили грозную технику директор службы безопасности Марио Фер и командир полиции Мариус Вайерманн.

Похоже, швейцарские власти внимательно следят за европейскими тенденциями и не собираются мириться с протестующими грабителями. В последние дни массовые разграбления целых кварталов всколыхнули Францию и Италию, однако в Милане правительство премьера Джорджи Мелони дало жесткий отпор и не допустило масштабных беспорядков.

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Адекватный прайс по безопасности

В целом правительство кантона одобрило выделение 5,2 миллиона швейцарских франков взамен двух старых машин, то есть один такой спецавтомобиль обходится примерно в 2,6 миллиона. В течение следующих месяцев экипажи будут проходить интенсивное обучение и только после этого новинку официально выведут на улицы.

" Хорошее оборудование и соответствующие ресурсы важны для безопасной и эффективной службы общественной безопасности, – уточняет Марио Фер, директор службы безопасности.

Новую машину не только показали, но и продемонстрировали в работе против условных погромщиков. Фото: Sicherheitsdirektion Kanton Curych

Новая водометная установка Wasserwerfer на шасси Scania P500 имеет длину 10,5 метра, ширину 2,5 метра и высоту 3,6 метра. Ее резервуар для воды вмещает 9500 л.

Фронтальные стволы на крыше управляются оператором из кабины дистанционно. Струя – чувствительная, сметет с дороги даже человека мощного телосложения, не говоря уже о толпе.

Автомобиль тяжелого класса выдает мощность двигателя 500 л. с. Его полная масса (с полным баком) достигает 32 тонн. Вписывается в дорожные стандарты осевой нагрузки, поскольку имеет 8-колесную ходовую.

Чиновник добавил, что власть обеспечивает полицейских лучшей техникой ради покоя всех жителей. Второй аналогичный водомет должен пополнить автопарк правоохранителей уже в 2027 году.

Справа новая установка на шасси Scania P500, она мощнее и маневренние своей предшественницы (слева). Фото: Sicherheitsdirektion Kanton Curych

Пол века на страже порядка

Напомним, что полиция кантона Цюрих использует водометы еще с 1969 года. Две предыдущие машины верой и правдой отслужили 27 лет, прежде чем им нашли современную замену.

Как уже сообщалось в местных медиа, подобная техника регулярно применяется для контроля толпы во время серьезных беспорядков. В частности, городские копны активно использовали водометы во время недавних столкновений на площади Хардплац и на первомайских демонстрациях.