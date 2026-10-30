Жорстка відповідь погромникам: поліція Цюриха закупила нові дорогущі водомети

Як повідомляє офіційний портал Kanton Zürich, урочиста передача спецтранспорту четвертого покоління відбулася на транспортній базі Нойбюль у місті Веденсвіль.

Презентували грізну техніку директор служби безпеки Маріо Фер та командир поліції Маріус Вайєрманн.

Схоже, швейцарська влада уважно стежить за європейськими тенденціями та не збирається миритися з протестувальниками-грабіжниками. Останніми днями масові розграбування цілих кварталів сколихнули Францію та Італію, проте в Мілані уряд прем'єрки Джорджі Мелоні дав жорстку відсіч і не допустив масштабних безладів.

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Адекватний прайс за безпеку

Загалом уряд кантону схвалив виділення 5,2 мільйона швейцарських франків на заміну двох старих машин, тобто один такий спецавтомобіль обходиться приблизно у 2,6 мільйона. Протягом наступних місяців екіпажі проходитимуть інтенсивне навчання, і лише після цього новинку офіційно виведуть на вулиці.

"Гарне обладнання та відповідні ресурси є важливими для безпечної та ефективної служби громадської безпеки, – Маріо Фер, директор служби безпеки.

Нову машину не тільки показали, але й продемонстрували її в роботі проти умовних погромників. Фото: Sicherheitsdirektion Kanton Zürich

Нова водометна установка Wasserwerfer на шасі Scania P500 має довжину 10,5 метрів, ширину 2,5 метра та висоту 3,6 метра. Її резервуар для води вміщує 9500 літрів.

Фронтальні стволи на даху керуються оператором з кабіни дистанційно. Струмінь – дошкульний, змете з дороги навіть людину могутньої статури, не кажучи вже про натовп.

Автомобіль важкого класу видає потужність двигуна 500 к.с. Його повна маса (з повним баком) сягає 32 тонни. Вписується в дорожні стандарти вісьового навантаження, оскільки має 8-колісну ходову.

Посадовець додав, що влада забезпечує поліцейських найкращою технікою заради спокою всіх мешканців. Другий аналогічний водомет має поповнити автопарк правоохоронців уже у 2027 році.

Праворуч нова установка на шасі Scania P500, вона потужніша й більш маневровніша за свою попередницю (ліворуч). Фото: Sicherheitsdirektion Kanton Zürich

Пів століття на варті порядку

Нагадаємо, що поліція кантону Цюрих використовує водомети ще з 1969 року. Дві попередні машини вірою і правдою відслужили цілих 27 років, перш ніж їм знайшли сучасну заміну.

Як уже повідомлялося у місцевих медіа, подібна техніка регулярно застосовується для контролю натовпу під час серйозних заворушень. Зокрема, міські копи активно використовували водомети під час нещодавніх сутичок на площі Хардплац та на першотравневих демонстраціях.