Значительно дешевле прайса: благотворительный фонд "Вернись живым" обошелся без посредников

Такой подход в комбинации с оформлением гуманитарной помощи позволил сэкономить более 20 процентов стандартной стоимости машин.

Как сообщается на официальной странице фонда Вернись живым в Facebook, работа над этой беспрецедентной закупкой стартовала еще в феврале.

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" В марте Фонд заключил контракт с заводом-производителем. Это позволило полностью обойти дилеров и других посредников, что раньше было нетипичной практикой для подобных сделок, – отмечают представители организации.



Пять заказанных грузовиков собирали с учетом специфических пожеланий наших защитников. В частности, военные попросили установить самую мощную версию двигателя, которая менее капризна к качеству горючего в суровых полевых условиях.

Огромным плюсом является то, что на всю партию машин распространяется полноценная сервисная поддержка и гарантийное сопровождение. Обслуживать эти машины можно в официальной сети на территории Украины, что важно для быстрого ремонта и содердания техники в боевой готовности.

Секретная марка и подготовка

Интересно, что ни сам производитель, ни конкретные марки или модели техники пока не разглашаются из соображений безопасности. Однако известно, что перед передачей в войска все пять тягачей прошли тщательную проверку и подготовку официального украинского представителя бренда.

Теперь новенькие грузовики уже переданы военным и выполняют свои логистические задачи.

Этот кейс доказывает, что прямое сотрудничество с иностранными заводами вполне реально и позволяет существенно экономить волонтерские средства.