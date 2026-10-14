Значно дешевше від прайсу: благодійний фонд "Повернись живим" обійшовся без посередників

ФОТО: Повернись живим|
Модель і марка тягачів не названі з об'єктивних причин, але техніка уже у військових
Такий підхід у комбінації з оформленням гуманітарної допомоги дозволив заощадити понад 20 відсотків від стандартної вартості машин.
Як повідомляється на офіційній сторінці фонду Повернись живим у Facebook, робота над цією безпрецедентною закупівлею стартувала ще в лютому.
"У березні Фонд уклав контракт безпосередньо із заводом-виробником. Це дозволило повністю оминути дилерів та інших посередників, що раніше було нетиповою практикою для подібних угод, – зазначають представники організації.
П'ять замовлених вантажівок збирали з урахуванням специфічних побажань наших захисників. Зокрема, військові попросили встановити найпотужнішу версію двигуна, яка менш примхлива до якості пального в суворих польових умовах.
Величезним плюсом є те, що на всю партію машин поширюється повноцінна сервісна підтримка та гарантійний супровід. Обслуговувати ці машини можна в офіційній мережі на території України, що критично важливо для швидкого ремонту та підтримки техніки в бойовій готовності.
Секретна марка та підготовка
Цікаво, що ні сам виробник, ні конкретні марки чи моделі техніки наразі не розголошуються з міркувань безпеки. Проте відомо, що перед передачею у війська всі п'ять тягачів пройшли ретельну перевірку та підготовку в офіційного українського представника бренду.
Наразі новенькі вантажівки вже передані військовим і виконують свої логістичні завдання.
Цей кейс доводить, що пряма співпраця з іноземними заводами цілком реальна і дозволяє суттєво економити волонтерські кошти.