Значно дешевше від прайсу: благодійний фонд "Повернись живим" обійшовся без посередників

Такий підхід у комбінації з оформленням гуманітарної допомоги дозволив заощадити понад 20 відсотків від стандартної вартості машин.

Як повідомляється на офіційній сторінці фонду Повернись живим у Facebook, робота над цією безпрецедентною закупівлею стартувала ще в лютому.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

"У березні Фонд уклав контракт безпосередньо із заводом-виробником. Це дозволило повністю оминути дилерів та інших посередників, що раніше було нетиповою практикою для подібних угод, – зазначають представники організації.



П'ять замовлених вантажівок збирали з урахуванням специфічних побажань наших захисників. Зокрема, військові попросили встановити найпотужнішу версію двигуна, яка менш примхлива до якості пального в суворих польових умовах.

Величезним плюсом є те, що на всю партію машин поширюється повноцінна сервісна підтримка та гарантійний супровід. Обслуговувати ці машини можна в офіційній мережі на території України, що критично важливо для швидкого ремонту та підтримки техніки в бойовій готовності.

Секретна марка та підготовка

Цікаво, що ні сам виробник, ні конкретні марки чи моделі техніки наразі не розголошуються з міркувань безпеки. Проте відомо, що перед передачею у війська всі п'ять тягачів пройшли ретельну перевірку та підготовку в офіційного українського представника бренду.

Наразі новенькі вантажівки вже передані військовим і виконують свої логістичні завдання.

Цей кейс доводить, що пряма співпраця з іноземними заводами цілком реальна і дозволяє суттєво економити волонтерські кошти.