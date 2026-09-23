Серйозне підкріплення для ДСНС: британці передали 21 повнопривідну пожежну машину

ФОТО: ДСНС України|
В FIRE AID UK заявили, що це не перша партія пожежно-рятувальних машин і не остання
Як повідомляє офіційна сторінка ДСНС України у Facebook, урочиста передача чергового 10-го пакету допомоги відбулася у Львові. Перед цим 9-й конвой пройшов улітку (див. відео в самому низу).
До заходу долучилися представники посольства Великої Британії, керівництво фонду та місцеві рятувальники.
Усі машини повнопривідні
Головною зіркою цієї партії стали надійні пожежні автоцистерни на базі MAN LE 14.285 4x4. Вони переважали, хоча там були й машини на шасі Volvo. Раніше ці витривалі вантажівки несли службу в пожежно-рятувальній частині Південного Уельсу.
На той регіон вказує британський номерний знак CN57 KLL на одному з автомобілів MAN. Тепер ця спецтехніка допомагатиме українським фахівцям.
Що відомо про британські MAN
З технічного погляду це справжні експедиційні машини підвищеної прохідності. Середньотоннажне шасі MAN 4х4 має повну масу близько 14-14,5 тонн та оснащується перевіреним дизельним двигуном серії D08 об'ємом 6,87 літра.
Автомобілі з цього транспортного траншу допоможуть активніше надавати допомогу людям. Фото: ДСНС України
Цей мотор видає 280-285 кінських сил. Завдяки колісній формулі 4x4 машини чудово почуваються на складному рельєфі, де звичайні шосейні автоцистерни просто застрягнуть.
Плани на майбутнє
Керівниця Fire Aid в Україні Оксана Романуха підкреслила, що фонд не зупиняється на досягнутому і продовжує шукати необхідне обладнання.
В умовах повномасштабної війни така техніка щодня рятує життя там, де рахунок іде на хвилини.
"Ми знаємо, що можемо зробити по одній частині цього завдання: доставити правильне обладнання в руки пожежників і рятувальників, яким воно необхідне, – уточнили в громадській організації Fire Aid UK.
Також британські благодійники додали, що наразі вони збирають кошти для формування наступного конвою. Його, як і всі попередні, також доведуть сформують у колону, доведуть до повноцінного технічного стану й відправлять до України.
До речі, у липні згаданий вище Фонд також доставив до України 21 машину. Тоді до складу конвою (див. відео нижче) увійшли 17 пожежних автомобілів, три спеціалізовані фургони й тягач.