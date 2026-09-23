Серйозне підкріплення для ДСНС: британці передали 21 повнопривідну пожежну машину

Як повідомляє офіційна сторінка ДСНС України у Facebook, урочиста передача чергового 10-го пакету допомоги відбулася у Львові. Перед цим 9-й конвой пройшов улітку (див. відео в самому низу).

До заходу долучилися представники посольства Великої Британії, керівництво фонду та місцеві рятувальники.

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Усі машини повнопривідні

Головною зіркою цієї партії стали надійні пожежні автоцистерни на базі MAN LE 14.285 4x4. Вони переважали, хоча там були й машини на шасі Volvo. Раніше ці витривалі вантажівки несли службу в пожежно-рятувальній частині Південного Уельсу.

На той регіон вказує британський номерний знак CN57 KLL на одному з автомобілів MAN. Тепер ця спецтехніка допомагатиме українським фахівцям.



Що відомо про британські MAN

З технічного погляду це справжні експедиційні машини підвищеної прохідності. Середньотоннажне шасі MAN 4х4 має повну масу близько 14-14,5 тонн та оснащується перевіреним дизельним двигуном серії D08 об'ємом 6,87 літра.

Автомобілі з цього транспортного траншу допоможуть активніше надавати допомогу людям. Фото: ДСНС України

Цей мотор видає 280-285 кінських сил. Завдяки колісній формулі 4x4 машини чудово почуваються на складному рельєфі, де звичайні шосейні автоцистерни просто застрягнуть.

Плани на майбутнє

Керівниця Fire Aid в Україні Оксана Романуха підкреслила, що фонд не зупиняється на досягнутому і продовжує шукати необхідне обладнання.

В умовах повномасштабної війни така техніка щодня рятує життя там, де рахунок іде на хвилини.

"Ми знаємо, що можемо зробити по одній частині цього завдання: доставити правильне обладнання в руки пожежників і рятувальників, яким воно необхідне, – уточнили в громадській організації Fire Aid UK.

Також британські благодійники додали, що наразі вони збирають кошти для формування наступного конвою. Його, як і всі попередні, також доведуть сформують у колону, доведуть до повноцінного технічного стану й відправлять до України.

До речі, у липні згаданий вище Фонд також доставив до України 21 машину. Тоді до складу конвою (див. відео нижче) увійшли 17 пожежних автомобілів, три спеціалізовані фургони й тягач.