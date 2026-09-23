Серьезное подкрепление для ГСЧС: британцы передали 21 полноприводную пожарную машину

Как сообщает официальная страница ГСЧС Украины в Facebook торжественная передача очередного 10-го пакета помощи состоялась во Львове. Перед этим 9-й конвой прошёл летом (см. видео в самом низу).

К мероприятию присоединились представители посольства Великобритании, руководство фонда и местные спасатели.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Все машины полноприводные

Главной звездой этой партии стали надежные пожарные автоцистерны на базе MAN LE 14285 4x4. Они превалировали, хотя там были и машины на шасси Volvo. Ранее эти выносливые грузовики несли службу в пожарно-спасательной части Южного Уэльса.

Этот регион указывает британский номерной знак CN57 KLL на одном из автомобилей MAN. Теперь эта спецтехника будет помогать украинским специалистам.



Что известно о британских MAN

С технической точки зрения это настоящие экспедиционные машины повышенной проходимости. Среднетоннажное шасси MAN 4х4 имеет полную массу около 14-14,5 тонн и оснащается проверенным дизельным двигателем серии D08 объемом 6,87 литра.

Автомобили с этого транспортного транша помогут активнее оказывать помощь людям. Фото: ГСЧС Украины

Этот мотор выдает 280-285 лошадиных сил. Благодаря колесной формуле 4x4 машины прекрасно чувствуют себя на сложном рельефе, где обычные шоссейные автоцистерны просто застрянут.

Планы на будущее

Руководитель Fire Aid в Украине Оксана Романуха подчеркнула, что фонд не останавливается на достигнутом и продолжает искать необходимое оборудование.

В условиях полномасштабной войны такая техника каждый день спасает жизнь там, где счет идет на минуты.

" Мы знаем, что можем сделать по одной части этой задачи: доставить правильное оборудование в руки пожарных и спасателей, которым оно необходимо,– уточнили в общественной организации Fire Aid UK.

Также британские благотворители добавили, что они собирают средства для формирования следующего конвоя. Его, как и все предыдущие, также сформируют в колонну, доведут до полноценного технического состояния и отправят в Украину.

Кстати, в июле упомянутый выше Фонд также доставил в Украину 21 машину. Тогда в состав конвоя (см. видео ниже) вошли 17 пожарных автомобилей, три специализированных фургона и тягач.