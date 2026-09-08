Сервісний центр МВС №8041 у Києві змінює локацію: що важливо знати водіям

За даними головного сервісного центру МВС, нову локацію обрали після публічного відбору приміщення. Серед основних причин переїзду називають підвищення безпеки, покращення інфраструктури для іспитів та економію бюджетних коштів. Нова локація також має найнижчу ціну оренди серед запропонованих варіантів.

Що змінилося

Однією з ключових переваг нового центру стало облаштоване укриття. Під час повітряної тривоги обслуговування громадян не припинятиметься — працівники та відвідувачі зможуть перейти до безпечного простору, де передбачено місця для очікування та електронні табло з інформацією про чергу.

Окремо обладнано критий майданчик для складання практичних іспитів на мотоциклах. У ГСЦ МВС зазначають, що це єдиний в Україні критий майданчик для категорії «А», який дозволяє проводити іспити протягом року незалежно від погоди та навіть під час повітряних тривог.

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Приміщення центру також адаптоване для маломобільних відвідувачів. Тут передбачені пандуси, відсутність порогів, кнопки виклику адміністратора, занижені стійки обслуговування та спеціальні паркомісця.

Новий екзаменаційний хаб

У ТСЦ №8041 облаштовано 10 робочих місць для складання теоретичних іспитів. Вони оснащені захисними панелями та системою Face ID. Потужність хабу становить до 300 тестувань на день.

Практичні іспити прийматимуть дев’ять екзаменаторів. Екзаменаційні автомобілі обладнані камерами відеофіксації.

У центрі можна складати іспити на:

категорію B — на автомобілях з механічною та автоматичною коробками передач, зокрема на спеціально обладнаному авто для людей з інвалідністю;

категорію C — на вантажному автомобілі з механічною коробкою передач;

категорію A — на мотоциклах автошкіл на критому майданчику. Про надання мотоцикла потрібно заздалегідь домовлятися з автошколою.

П’ять нових маршрутів для практичного іспиту

Через переїзд центру повністю оновили схеми руху для кандидатів у водії. Затверджено п’ять нових екзаменаційних маршрутів.

Усі вони починаються та завершуються біля нової локації на проспекті Степана Бандери. Маршрути прокладені з урахуванням транспортної ситуації Оболонського району та охоплюють дороги з різною інтенсивністю руху.

Під час іспиту кандидати можуть зіткнутися зі складними перехрестями, регульованими та нерегульованими пішохідними переходами, ділянками з круговим рухом. Екзаменатори перевірятимуть, зокрема, навички маневрування, перелаштування між смугами, дотримання дистанції, дорожніх знаків та розмітки.

Усі п’ять схем уже доступні для ознайомлення на сайті ГСЦ МВС у розділі маршрутів для складання практичних іспитів.

Які послуги надаватиме ТСЦ №8041

У новому приміщенні можна буде: