Що вироблятимуть на гігафабриці Tesla замість Model S Model X

У Tesla заявили про підготовку до презентації гуманоїдного робота третього покоління, який стане першим масовим продуктом компанії в цьому сегменті. Повідомлення з’явилося на китайській платформі Weibo, що свідчить про чіткий фокус Tesla на ринку Китаю, помітили на Chevpost.

Ілон Маск заявив, що Tesla готова згорнути виробництво моделей Model S та Model X, щоб звільнити потужності під випуск гуманоїдних роботів. За його словами, Optimus уже наприкінці 2026 року зможе виконувати значно складніші операції, ніж ті, які нині доручають роботам на заводах Tesla.

Що може робот

Новий робот, відомий як Optimus третього покоління, був спроєктований «з нуля». Він отримав суттєво перероблену архітектуру та здатність навчатися нових навичок, спостерігаючи за діями людей. Такий підхід має значно прискорити адаптацію робота до реальних виробничих і побутових завдань.

Tesla очікує, що річна виробнича потужність гуманоїдного робота сягне 1 мільйона одиниць. Проєкт уже не є експериментальним: під час фінансового звіту 28 січня компанія підтвердила запуск Optimus V3 у першому кварталі цього року.

Коли Optimus буде у продажу

Раніше Маск також озвучив орієнтир щодо появи Optimus у вільному продажу — 2027 рік. Тобто компанія розглядає гуманоїдних роботів не лише як інструмент для власних фабрик, а як окремий масовий продукт.

Цікаво, що ключові заяви щодо роботів Tesla робить саме в Китаї. Це не випадково. Маск відкрито визнає, що найбільшу конкуренцію у сфері гуманоїдних роботів Tesla отримає саме з боку китайських компаній. На його думку, Китай поєднує дві критично важливі переваги — сильні позиції в штучному інтелекті та масштабне промислове виробництво.

Значення для ринку

Якщо плани Tesla реалізуються, Optimus може стати таким самим проривом для ринку роботів, яким електромобілі компанії свого часу стали для автомобільної галузі. Але водночас саме Китай може перетворитися для Tesla з ключового ринку на найжорсткішого конкурента.