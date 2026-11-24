Як повідомляє Головний сервісний центр МВС, під час укладання договору купівлі-продажу всередині країни експертне дослідження машини не є обов'язковим. Замовляти цю послугу варто лише якщо є явний ризик купівлі транспорту з кримінальним минулим.

Водночас для вживаних автомобілів, які вперше ввозяться в Україну з-за кордону, огляд експерта залишається обов'язковою процедурою. Без відповідного висновку поставити таку машину на облік не вийде.

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Хто і що саме перевіряє

Процес перевірки розділений на два незалежні етапи. Працівник Експертної служби МВС фізично оглядає транспортний засіб, досліджує справжність VIN-коду, номера двигуна та шасі, а також шукає сліди втручання в заводське маркування.

Зі свого боку адміністратор сервісного центру здійснює виключно юридичну перевірку за державними та міжнародними базами. Він з'ясовує, чи не перебуває машина в розшуку Інтерполу та чи немає на ній арештів або заборон на відчуження.

Як правильно спланувати візит

Експертна служба та сервісні центри є окремими структурами, хоча часто їхні майданчики розташовані за однією адресою. Графіки їхньої роботи зазвичай синхронізовані для зручності водіїв.

Ідеальний алгоритм дій для покупця виглядає так: спочатку ви їдете до експерта, отримуєте позитивний висновок, і лише після цього берете талончик в електронну чергу до сервісного центру. Цікаво, що пройти дослідження можна в одній області, а зареєструвати авто – в будь-якій іншій.

Якщо ж під час огляду фахівець виявить підроблені документи або "переварений" номер кузова, процедура миттєво зупиняється. На місце одразу викликають слідчо-оперативну групу поліції для з'ясування всіх обставин.

Чому можуть відмовити в реєстрації

Нагадаємо, раніше ми писали, що проблеми з маркуванням – не єдина причина зупинки реєстрації. Угода часто зривається через банальні друкарські помилки в паспортах, відсутність оригіналів документів або наявність встановленого, але не зареєстрованого газового обладнання.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, шахраї на вторинному ринку часто використовують психологічний тиск, кваплячи покупця з рішенням. Тому експерти радять ніколи не нехтувати повною перевіркою історії автомобіля та його технічного стану на СТО перед передачею грошей.