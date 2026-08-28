Школярі Кременчука у перший день осені їздитимуть містом безплатно

Пільга діятиме лише 1 вересня 2026 року стосуватиметься усіх учнів закладів загальної середньої освіти громади. Таку акцію у Кременчуці проводять традиційно напередодні нового навчального року.

Про це на своїй сторінці повідомила мерія. Зазначається, що упродовж року школярі можуть користуватися пільговими учнівськими проїзними квитками. Їх використання за умови регулярних поїздок дозволяє помітно заощадити на транспорті.

Замість "жовтих автобусів" – міський транспорт

Кременчук обрав дещо інший підхід до організації підвезення школярів, ніж великі сільські громади району.

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Тут практично немає шкільних автобусів, що сильно контрастує з районом. Скажімо, Глобинська громада має на балансі понад 20 автобусів.



Місто має розгалужену мережу громадського транспорту – зокрема тролейбусів та великих комунальних автобусів. Тому потреба у великому парку спеціалізованих шкільних автобусів тут значно менша.

Акцент зроблено на загальну систему транспорту

Підвезення учнів до визначених опорних ліцеїв у 2026/2027 навчальному році місто організує за комбінованою системою. Вона враховує як міські маршрути, так і потреби мешканців приміських сіл, що входять до складу громади.

Таким чином, основний акцент Кременчука – на доступності вже чинної транспортної мережі, а не на масштабному розширенні автопарку окремими "шкільними" автобусами.

Для понад 18 тисяч школярів це означає, що початок нового навчального року стартує не лише з поверненням до шкільних парт, а й із додатковою підтримкою витрат, пов'язаних із навчанням.