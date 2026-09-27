Штраф за повільну їзду: яка мінімальна швидкість діє в Україні та Європі

Іспанський директорат з питань дорожнього руху DGT днями нагадав водіям про мінімальну швидкість на автомагістралях – там без поважної причини не можна їхати повільніше за 60 км/год.

Редакція Авто24 розібралася, навіщо взагалі потрібні мінімальні обмеження швидкості, де вони діють в Україні та Європі й чи справді можна отримати штраф просто за те, що автомобіль їде занадто повільно.

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В Іспанії нижня межа – 60 км/год

В Іспанії на автомагістралях та швидкісних дорогах транспортні засоби повинні рухатися зі швидкістю не менше 60 км/год, якщо немає обставин, що змушують водія їхати повільніше.

Безпідставний рух нижче цієї межі може розцінюватися як порушення і каратися штрафом у 200 євро, що в конвертації буде 10 207 гривень.

Причина такого правила цілком практична. Уявімо автомагістраль, де більшість автомобілів рухається зі швидкістю 100 – 120 км/год, а один водій без очевидної причини їде 40 – 50 км/год. Для нього самого така швидкість може здаватися безпечною, але водії позаду змушені різко гальмувати, перебудовуватися або обганяти.

У такому разі небезпечною може бути не лише висока швидкість, а й занадто велика різниця у швидкості між автомобілями. Однак 60 км/год – не універсальна цифра

"Іспанські правила цікаві тим, що на звичайних дорогах мінімальна швидкість визначається інакше. Там діє чітка прив'язка до потрібної норми. Вона не повинна бути меншою за половину максимально дозволеної швидкості. Наприклад, якщо на ділянці встановлено ліміт 70 км/год, орієнтиром для мінімальної буде 35 км/год, – зазначають в редакції Авто24.

При цьому правила передбачають винятки. Якщо дорожня ситуація, погода, стан покриття або технічний стан автомобіля не дозволяють безпечно підтримувати мінімальну швидкість, водій може їхати повільніше.

І це принциповий момент: мінімальна швидкість не означає, що водій за будь-яких умов зобов'язаний їхати не повільніше певної цифри.

Навіщо взагалі карати за повільну їзду

На перший погляд, може здатися дивним: якщо перевищення швидкості небезпечне, то чому не зробити навпаки – дозволити їхати якомога повільніше? Проблема виникає тоді, коли повільний автомобіль стає перешкодою для всього потоку.

На швидкісній дорозі водій, який без причини рухається значно повільніше за інших, змушує тих, хто наближається ззаду, реагувати на нього. Хтось гальмує, хтось перебудовується, хтось починає обгін. Особливо небезпечно це там, де смуги руху заповнені автомобілями або видимість обмежена. А будь-який маневр на трасі – це зміна сталого руху.

Тому правило мінімальної швидкості фактично працює не проти "повільних водіїв", а проти небезпечної різниці швидкостей у транспортному потоці.

А що з мінімальною швидкістю в Україні?

В Україні ситуація дещо інша. У наших ПДР немає такої високої планки загальної мінімальної швидкості, як іспанські 60 км/год. На автомагістралі просто заборонено виїжджати транспорту, який не може розвивати швидкість понад 40 км/год. Проте на звичайних дорогах чіткої цифрової межі знизу не існує.

І все ж це не означає, що водій має право без причини їхати хоч 20 км/год там, де дозволено 110. Адже українські ПДР чітко забороняють без потреби рухатися з дуже малою швидкістю, якщо це створює перешкоди іншим. Тобто важливий не сам показник на спідометрі, а обставини руху.

Якщо автомобіль їде повільно через ожеледицю, сильний дощ, туман, несправність або іншу небезпечну ситуацію – це одна справа. Якщо ж водій без очевидної причини повзе по дорозі та змушує весь потік перебудовуватися, ситуація вже інша.

В Україні дії справжній знак мінімальної швидкості

Водночас українські ПДР передбачають конкретний інструмент для встановлення нижньої межі – дорожній знак 4.16 "Обмеження мінімальної швидкості".

Якщо на ділянці дороги встановлено такий знак, водій повинен рухатися не повільніше зазначеної на ньому швидкості. Наприклад, якщо на знаку вказано 50 км/год, їхати там 30 км/год без об'єктивної причини вже не можна.

Тобто в Україні мінімальна швидкість може з'явитися не як загальне правило для всієї категорії доріг, а на конкретній ділянці, де цього вимагають умови руху.

Реально зустріти цей знак в Україні дорівнює нулю: на автомагістралях уже діє загальне правило про мінімальну швидкість не менше 40 км/год, тому вішати там окремий знак 4.12 немає сенсу, хоча є винятки. Колаж: Авто24

Європа: єдиного правила немає

Цікаво, що навіть у Європі немає єдиного підходу. Щоправда, вже точиться обговорення назрілого питання, але до його вирішення ще надто далеко.

Іспанія встановила чітку нижню межу 60 км/год для автомагістралей та швидкісних доріг.

Франція використовує інший підхід: за нормальних умов руху на крайній лівій смузі автомагістралі не можна їхати повільніше за 80 км/год. При цьому це не означає, що 80 км/год є мінімальною швидкістю для всієї автомагістралі.

У Німеччині загального числового мінімуму для автомагістралей немає. Але правила забороняють без поважної причини їхати настільки повільно, щоб перешкоджати руху.

У Бельгії діє ще інший принцип: на автомагістралі не допускаються транспортні засоби, які за нормальних умов не здатні розвивати 70 км/год.

Українська модель за своєю логікою ближча до німецької: загального порога немає, але створювати перешкоди потоку надто повільною їздою не можна.

То яка швидкість є безпечною?

І ось тут виникає головна плутанина. Максимальна швидкість відповідає на питання, швидше якої межі їхати не можна. Мінімальна – визначає нижню межу, нижче якої рух за певних умов уже може стати проблемою.

Але між цими двома значеннями водій все одно повинен сам обирати швидкість відповідно до ситуації.

Тому їхати 50 км/год замість дозволених 90 км/год не обов'язково означає порушення. Так само як рух зі швидкістю 60 км/год на автомагістралі не завжди буде безпечним лише тому, що формально це мінімально допустимий показник.

Головне правило просте: швидкість має відповідати не тільки цифрі на знаку, а й дорожній ситуації.

І якщо для безпеки потрібно сповільнитися – водій має це зробити. Але якщо об'єктивної причини немає, надто повільний автомобіль теж може створити небезпечну ситуацію для всіх, хто їде за ним.