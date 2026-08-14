Скільки "дадуть" за 100 тисяч літрів підробленого пального з нелегальної АЗС

У Білоцерківському районі повністю припинили роботу нелегальної АЗС, яка тривалий час продавала пальне поза правовим полем. Розслідування вже позаду, справу передали до суду.

За даними Бюро економічної безпеки, бензин та дизель збували за готівку, без використання реєстраторів розрахункових операцій. Прибутки від такого бізнесу, як зазначають правоохоронці, приховували від держави.

Але проблема була не лише у чеках…

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Понад 100 тисяч літрів пального – під арешт

Під час обшуків детективи вилучили понад 100 тисяч літрів нафтопродуктів сумнівного походження.

У цифрах це виглядає так:

41,9 тис. літрів бензину А-95;

59 тис. літрів дизельного пального.

Разом із пальним вилучили паливороздавальні комплекси, резервуари для зберігання та чорнову бухгалтерію, яка, за даними слідства, містила докази нелегального обігу коштів.

Пальне виявилося сурогатним

Проведені експертизи підтвердили сурогатне походження вилучених нафтопродуктів. Тобто питання тут було не тільки в тому, що АЗС працювала без необхідних документів.

Покупці також могли отримувати пальне, якість і походження якого не відповідали нормальним вимогам до пального. А це вже пряме агресивне втручання в роботу двигуна та паливної системи.

Тепер суд має дати оцінку

Досудове розслідування завершено, а матеріали кримінального провадження вже скерували до суду. Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Київської обласної прокуратури.

З такою кількістю пального це була вже не просто "гаражна" заправка: понад 100 тисяч літрів товару без ліцензій, чеків і документів тепер стали доказами у кримінальному провадженні. Справа гучна, але покарання, найімовірніше, буде м'яким.

Справу кваліфіковано за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України – незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

За цією частиною згаданої статті ув'язнення не передбачено, суд за таке правопорушення може призначити виключно штраф від 5 000 до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це в грошовому еквіваленті від 85 000 до 170 000 гривень

Якщо врахувати, що більшість роздрібних заправок України заробляє в межах 3–5 гривень на одному літрі пального, то за звичайного проливу пального станція вже давно назбирала грошенят не тільки на оплату штрафу, але й придбання нового обладнання для чергової АЗС.