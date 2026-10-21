Скільки коштує заміна батареї на Chevrolet Bolt після 758 тисяч кілометрів пробігу

Як повідомляє видання InsideEVs, унікальний випадок стався в американській майстерні Out of Spec Renew, куди приїхав власник електромобіля для серйозного хірургічного втручання. Попри колосальний пробіг, водій навідріз відмовився здавати свою машину на брухт і вирішив дати їй друге життя.

Цікаво, що це вже не перша заміна акумулятора для цього авто. Ще у 2022 році, коли на одометрі було близько 222 тисяч кілометрів, батарею замінили за відкличною кампанією General Motors. Тож блок, який зрештою вийшов з ладу, чесно відпрацював понад 531 тисячу кілометрів. Причиною поломки став дисбаланс комірок у двох модулях, через що електрокар просто відмовлявся перемикатися в режим руху.

Як відбувається заміна та звідки донор

Заміна важкої високовольтної батареї може здатися надскладним завданням, але в умілих руках це набагато чистіший і простіший процес, ніж капітальний ремонт бензинового мотора. Майстри знеструмили систему, відключили 12-вольтовий акумулятор та витягнули головний запобіжник для безпечної роботи з кабелями.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Після цього машину підняли на підйомнику, відкрутили близько десятка болтів, зняли кілька електричних роз'ємів і пару шлангів охолодження. Старий блок витягли, а на його місце встановили вживану батарею з іншого авто, яка мала пробіг лише близько 24 тисяч кілометрів.

Судячи з відео процесу, програмування нового акумулятора зайняло ледь не більше часу, ніж сама механічна робота. Загалом уся процедура тривала приблизно чотири з половиною години.

Ціна питання: чи варта гра свічок

Сама майстерня придбала донорську батарею за 1800 доларів, проте для звичайного клієнта такий вузол у хорошому стані обійдеться від 2500 до 3000 доларів. До цього прайсу треба додати ще 800–1000 доларів за роботу механіків.

Враховуючи, що попередній акумулятор витримав майже пів мільйона кілометрів, такі витрати виглядають цілком адекватними. Для порівняння, заміна двигуна внутрішнього згоряння в США може коштувати від 2000 до 10000 доларів залежно від моделі та складності робіт.