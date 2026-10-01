Фінал народного електрокара: чому доступний Chevrolet Bolt назавжди припиняють виробляти

Як повідомляє видання Carscoops, історія одного з найпопулярніших у минулому американських електромобілів добігає кінця. Виробництво оновленого Chevrolet Bolt згорнуть у першому кварталі 2027 року, скоротивши початкові плани випуску на вражаючі 75%.

Повернення моделі на конвеєр виявилося помилкою: за першу половину цього року вдалося продати лише 4 224 машини. Покупців не привабив навіть адекватний прайс від 27 600 доларів.

Чому дешевий електрокар не "залетів"

Технічно оновлений хетчбек пропонував непогані характеристики за свої гроші. Автомобіль отримав літій-залізо-фосфатну (LFP) батарею на 65 кВт-год та двигун потужністю 210 кінських сил. На одному заряді Bolt міг проїхати до 422 кілометрів. Проте візуально новинка майже не відрізнялася від попередника, а скасування федеральних податкових пільг у США остаточно вбило інтерес до моделі.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Натомість покупці масово пересідають на сучасніші альтернативи. Той самий Chevrolet Equinox EV, який стартує від 34 995 доларів, пропонує значно просторіший салон та запас ходу у 513 кілометрів.

Різниця в ціні виявилася не настільки критичною, щоб водії погоджувалися на застарілий дизайн та меншу автономність Bolt.

Для українських прихильників "електричок", які часто приганяють авто зі США, це означає, що свіжих Bolt на вторинному ринку буде обмаль.