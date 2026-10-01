Финал народного электрокара: почему бюджетный Chevrolet Bolt навсегда прекращают производить

Как сообщает издание Carscoops, история одного из самых популярных в прошлом американских электромобилей подходит к концу. Производство обновленного Chevrolet Bolt свернут в первом квартале 2027 года, сократив первоначальные планы выпуска на впечатляющие 75%.

Возврат модели на конвейер оказалось ошибкой: за первую половину этого года удалось продать всего 4 224 машины. Покупателей не привлек даже адекватный прайс от 27600 долларов.

Почему дешевый электрокар не "залетел"

Технически обновленный хэтчбэк предлагал неплохие характеристики за свои деньги. Автомобиль получил литий-железо-фосфатную (LFP) батарею на 65 кВт-ч и двигатель мощностью 210 лошадиных сил. На одном заряде Bolt мог проехать до 422 км. Однако визуально новинка почти не отличалась от предшественника, а отмена федеральных налоговых льгот в США окончательно убила интерес к модели.

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Зато покупатели массово пересаживаются на более современные альтернативы. Тот же Chevrolet Equinox EV, который стартует от 34 995 долларов, предлагает более просторный салон и запас хода в 513 километров.

Разница в цене оказалась не столь критичной, чтобы водители соглашались на устаревший дизайн и меньшую автономность Bolt.

Для украинских поклонников "электричек", которые часто пригоняют авто из США, это означает, что свежих Bolt на вторичном рынке будет маловато.