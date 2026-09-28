Новые правила сертификации авто: запретят ли машины из США

Как объясняет Институт исследований авторынка, новый регламент, утвержденный постановлением Кабмина №389, не создает принципиально нового перечня технических требований к подержанным автомобилям. Главное изменение состоит в том, что проведение проверок теперь следует подтверждать электронными документами, фотографиями и результатами измерений.

Автомобиль придется привезти в лабораторию

Обзор, идентификация автомобиля и испытания были обязательны и раньше. Однако система не всегда позволяла проверить, действительно ли конкретный автомобиль находился в лаборатории, где и когда проводились испытания и какие результаты получили специалисты.

Новые правила должны оставлять более детальный цифровой след. В протоколе сертификации будут фиксировать автомобиль с разных ракурсов, VIN-код и другие идентификационные обозначения, показания одометра, работу наружной светотехники, нахождение машины на тормозном стенде и результаты измерения выбросов.

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Дата, время и место создания фотографий должны формироваться автоматически. Географические координаты должны соответствовать адресу аккредитованной лаборатории.

Это усложнит оформление сертификата без фактического присутствия автомобиля или использования результатов испытаний другой машины. В то же время фотографии не заменяют полную диагностику и не гарантируют обнаружения каждого скрытого дефекта.

Сертификаты стали электронными

Новые сертификаты будут оформляться исключительно в электронной форме и будут вноситься в Реестр сертификатов транспортных средств. Государственные органы смогут проверить документ, выдавший его орган и связь с конкретным автомобилем.

Министерство развития общин и территорий объясняло, что ранее единой электронной системы для оперативной проверки сертификатов не было. Поэтому было сложнее определить, действительно ли документ настоящий и действительно ли касается указанного автомобиля.

Ранее выданные бумажные сертификаты автоматически не аннулируются. Переоформлять их только через введение нового регламента не нужно.

Auto24 ранее подробно рассказывал, как новый Технический регламент изменяет правила для импортеров, производителей и органов сертификации.

Запретят ли автомобили из США

Новый регламент не содержит универсального запрета на ввоз автомобилей из Северной Америки. Не запрещаются автоматически и ранее продававшиеся машины на страховых аукционах после ДТП.

Для получения сертификата значение будет иметь техническое состояние конкретного автомобиля после ремонта: исправность тормозов, рулевого управления, ремней безопасности, освещения и других систем.

Запись об аварии или покупке на страховом аукционе сами по себе не является основанием для отказа. Однако некачественно восстановленный кузов, неисправные системы или несоответствие украинским требованиям могут стать помехой.

Регламент не требует производить краш-тест каждого импортируемого автомобиля, полностью разбирать кузов или отдельно исследовать все подушки безопасности. Фото приборной панели также не является полной проверкой систем пассивной безопасности.

Красные поворотники придется переделывать

Одним из самых чувствительных вопросов для американских автомобилей остается светотехника. В США задние указатели поворотов могут быть красными, в то время как украинские и европейские требования предусматривают желтый или оранжевый цвет.

Это правило действовало и до 27 сентября. Новый регламент не вводит запрет красных поворотников впервые, но более детальная фотофиксация должна усложнить сертификацию автомобилей без надлежащей адаптации.

Auto24 объяснял, почему американские автомобили до сих пор получают красные поворотники да как подготовить машину из США к эксплуатации в Украине.

Американская маркировка на фарах не означает автоматического отказа. Однако лаборатория должна оценить конкретные световые приборы, цвет, расположение, электрическое подключение и светораспределение. Ближний свет должен соответствовать правостороннему движению.

Если для адаптации устанавливают дополнительные фонари или другие световые приборы, они должны иметь соответствующую маркировку.

Катализатор и сажевый фильтр проверяли и раньше

Удаление предусмотренной производителем системы очистки выхлопа было запрещено и до вступления в силу нового регламента. Это касается катализатора, сажевого фильтра и других компонентов штатной системы нейтрализации дымовых газов.

Новая процедура не предполагает обязательной разборки выхлопной системы или эндоскопической проверки каждого автомобиля. Однако результаты измерения выбросов и дымности теперь должны документироваться.

Если экологичное оборудование удалено или автомобиль не укладывается в допустимые показатели, получить сертификат может быть сложнее. Фактически усиливается контроль за выполнением требований, ранее нередко остававшихся формальностью.

Экологический стандарт Евро-6 не стал обязательным для всех

Новый регламент не вводит общего требования Евро-6 для всех подержанных легковых автомобилей. Для обычного подержанного импорта легковушек товарной позиции 8703 законодательный минимум остается на уровне Евро-2.

В документе описаны способы подтверждения соответствия уровням Евро-5 и Евро-6, в частности, для американских экологических стандартов California LEV и федеральных стандартов Tier. Но наличие этих положений не означает, что каждый ввозимый автомобиль должен соответствовать Евро-6.

В то же время, владельцу нужно будет подтвердить экологический уровень конкретной машины документами, маркировкой и результатами проверок.

Подорожает ли сертификация

Постановление №389 не устанавливает единую новую стоимость сертификации, поэтому говорить о одинаковом повышении цены для всех автомобилей некорректно.

Расходы могут возрасти для машин, требующих переработки светотехники, восстановления катализатора или сажевого фильтра, ремонта тормозной системы или дополнительного подтверждения экологического стандарта.

Для технически исправного автомобиля с надлежащими документами новые правила не обязательно будут означать значительное удорожание. Главное дополнительное требование состоит в документировании всех этапов проверки.

На старте возможны задержки

Европейская Бизнес Ассоциация перед запуском нового регламента призвала отложить его вступление в силу до 1 января 2028 года. Представители бизнеса заявляли о проблемах с электронными формами, отражением ранее выданных сертификатов, поиском документов по VIN-коду и отсутствием четкого алгоритма на случай технического сбоя Реестра.

По оценке ЕБА, технические проблемы могли повлечь задержки с таможенным оформлением, первой регистрацией автомобилей и поставкой запасных частей. Официального решения о переносе даты запуска не было, поэтому новые правила стали применяться с 27 сентября.

Что следует проверить владельцу