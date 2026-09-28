Нові правила сертифікації авто: чи заборонять машини зі США

Як пояснює Інститут досліджень авторинку, новий регламент, затверджений постановою Кабміну №389, не створює принципово нового переліку технічних вимог до вживаних автомобілів. Головна зміна полягає в тому, що проведення перевірок тепер потрібно підтверджувати електронними документами, фотографіями та результатами вимірювань.

Автомобіль доведеться привезти до лабораторії

Огляд, ідентифікація автомобіля та випробування були обов’язковими й раніше. Однак система не завжди дозволяла перевірити, чи справді конкретний автомобіль перебував у лабораторії, де і коли проводилися випробування та які результати отримали фахівці.

Нові правила мають залишати значно детальніший цифровий слід. У протоколі сертифікації фіксуватимуть автомобіль із різних ракурсів, VIN-код та інші ідентифікаційні позначення, показання одометра, роботу зовнішньої світлотехніки, перебування машини на гальмівному стенді та результати вимірювання викидів.

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Дата, час і місце створення фотографій мають формуватися автоматично. Географічні координати повинні відповідати адресі акредитованої лабораторії.

Це ускладнить оформлення сертифіката без фактичної присутності автомобіля або використання результатів випробувань іншої машини. Водночас фотографії не замінюють повної діагностики та не гарантують виявлення кожного прихованого дефекту.

Сертифікати стали електронними

Нові сертифікати оформлюватимуть виключно в електронній формі та вноситимуть до Реєстру сертифікатів транспортних засобів. Державні органи зможуть перевірити документ, орган, який його видав, та зв’язок із конкретним автомобілем.

Міністерство розвитку громад та територій пояснювало, що раніше єдиної електронної системи для оперативної перевірки сертифікатів не існувало. Через це було складніше визначити, чи документ справжній і чи справді стосується зазначеного автомобіля.

Раніше видані паперові сертифікати не анулюються автоматично. Переоформлювати їх лише через запровадження нового регламенту не потрібно.

Auto24 раніше детально розповідав, як новий Технічний регламент змінює правила для імпортерів, виробників та органів сертифікації.

Чи заборонять автомобілі зі США

Новий регламент не містить універсальної заборони на ввезення автомобілів із Північної Америки. Не забороняються автоматично й машини, які раніше продавалися на страхових аукціонах після ДТП.

Для отримання сертифіката значення матиме технічний стан конкретного автомобіля після ремонту: справність гальм, рульового керування, ременів безпеки, освітлення та інших систем.

Запис про аварію або купівля на страховому аукціоні самі по собі не є підставою для відмови. Однак неякісно відновлений кузов, несправні системи чи невідповідність українським вимогам можуть стати перешкодою.

Регламент не вимагає проводити краш-тест кожного імпортованого автомобіля, повністю розбирати кузов або окремо досліджувати всі подушки безпеки. Фото панелі приладів також не є повною перевіркою систем пасивної безпеки.

Червоні поворотники доведеться переробляти

Одним із найчутливіших питань для американських автомобілів залишається світлотехніка. У США задні покажчики поворотів можуть бути червоними, тоді як українські та європейські вимоги передбачають жовтий або помаранчевий колір.

Це правило діяло й до 27 вересня. Новий регламент не запроваджує заборону червоних поворотників уперше, але детальніша фотофіксація має ускладнити сертифікацію автомобілів без належної адаптації.

Auto24 пояснював, чому американські автомобілі досі отримують червоні поворотники та як підготувати машину зі США до експлуатації в Україні.

Американське маркування на фарах не означає автоматичної відмови. Проте лабораторія має оцінити конкретні світлові прилади, їхній колір, розташування, електричне підключення та світлорозподіл. Ближнє світло повинно відповідати правосторонньому руху.

Якщо для адаптації встановлюють додаткові ліхтарі або інші світлові прилади, вони повинні мати належне маркування.

Каталізатор і сажовий фільтр перевіряли й раніше

Видалення передбаченої виробником системи очищення вихлопу було заборонене й до набрання чинності новим регламентом. Це стосується каталізатора, сажового фільтра та інших компонентів штатної системи нейтралізації відпрацьованих газів.

Нова процедура не передбачає обов’язкового розбирання вихлопної системи або ендоскопічної перевірки кожного автомобіля. Однак результати вимірювання викидів та димності тепер мають краще документуватися.

Якщо екологічне обладнання видалене або автомобіль не вкладається у допустимі показники, отримати сертифікат може бути складніше. Фактично посилюється контроль за виконанням вимог, які раніше нерідко залишалися формальністю.

Екологічний стандарт Євро-6 не став обов’язковим для всіх

Новий регламент не запроваджує загальної вимоги Євро-6 для всіх вживаних легкових автомобілів. Для звичайного вживаного імпорту легковиків товарної позиції 8703 законодавчий мінімум залишається на рівні Євро-2.

У документі описані способи підтвердження відповідності рівням Євро-5 та Євро-6, зокрема для американських екологічних стандартів California LEV і федеральних стандартів Tier. Але наявність цих положень не означає, що кожен ввезений автомобіль повинен відповідати Євро-6.

Водночас власнику потрібно буде підтвердити екологічний рівень конкретної машини документами, маркуванням та результатами перевірок.

Чи подорожчає сертифікація

Постанова №389 не встановлює єдиної нової вартості сертифікації, тому говорити про однакове підвищення ціни для всіх автомобілів некоректно.

Витрати можуть зрости для машин, які потребують перероблення світлотехніки, відновлення каталізатора або сажового фільтра, ремонту гальмівної системи чи додаткового підтвердження екологічного стандарту.

Для технічно справного автомобіля з належними документами нові правила не обов’язково означатимуть значне здорожчання. Головна додаткова вимога полягає в документуванні всіх етапів перевірки.

На старті можливі затримки

Європейська Бізнес Асоціація перед запуском нового регламенту закликала відкласти його набрання чинності до 1 січня 2028 року. Представники бізнесу заявляли про проблеми з електронними формами, відображенням раніше виданих сертифікатів, пошуком документів за VIN-кодом та відсутністю чіткого алгоритму на випадок технічного збою Реєстру.

За оцінкою ЄБА, технічні проблеми могли спричинити затримки з митним оформленням, першою реєстрацією автомобілів та постачанням запасних частин. Офіційного рішення про перенесення дати запуску не було, тому нові правила почали застосовувати з 27 вересня.

Що варто перевірити власнику