Скільки коштують вживані тягачі Євро-6 в Україні

Спільно з маркетплейсом комерційної техніки Autoline Інститут досліджень авторинку проаналізував пропозиції вживаних тягачів Євро-6 на українському ринку: звідки найчастіше привозять техніку, який у неї типовий вік, пробіг і скільки коштують найпопулярніші моделі.

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Який тягач Євро-6 найчастіше купують в Україні

Портрет середньостатистичного тягача Євро-6 на українському ринку виглядає цілком прогнозовано. Це магістральний тягач із Європи віком близько семи років та середнім пробігом приблизно 570 тисяч кілометрів.

Для легкового авто така цифра виглядала б майже вироком. Але для магістрального тягача це радше середина робочого життя. Такі машини вже пройшли перший і найдорожчий етап амортизації у великих логістичних компаніях ЄС, але все ще мають запас ресурсу для українських перевізників.

Саме тому Євро-6 став компромісом між ціною, вимогами міжнародних перевезень і реальними можливостями бізнесу. Новий тягач коштує дорого, а старіші машини нижчих екологічних класів мають дедалі менше перспектив у Європі.

Звідки везуть тягачі

Географія імпорту залишається стабільною. Найчастіше вживані тягачі Євро-6 потрапляють в Україну з Нідерландів, Польщі та Німеччини.

Нідерланди традиційно дають багато доглянутих машин. Часто це техніка від перших власників, яка працювала у зрозумілих умовах і мала передбачуване сервісне обслуговування.

Польща для українського ринку — це великий торговельний і транзитний хаб. Там багато пропозицій, швидка логістика і широкий вибір техніки різного стану.

Німеччина залишається важливою завдяки суворій культурі обслуговування та контролю технічного стану. Для покупця це не гарантія ідеального авто, але хороший аргумент уважніше дивитися саме на машини з прозорою сервісною історією.

Скільки коштують найпопулярніші моделі

У сегменті вживаних тягачів Євро-6 головна боротьба точиться між DAF, MAN і Mercedes-Benz. Це не випадковість, а прагматичний вибір перевізників. Для них важливі не імідж і не преміальність, а витрата пального, ресурс агрегатів, доступність сервісу та ліквідність при подальшому продажі.

DAF XF залишається одним із головних бестселерів. Середня ціна таких тягачів на українському ринку становить близько 27 тисяч доларів. За ці гроші перевізник отримує простору кабіну, знайому конструкцію та двигуни PACCAR, які добре відомі українським сервісам.

MAN TGX у середньому коштує приблизно 23 тисячі доларів. Це один із найдоступніших варіантів серед основних європейських моделей. Нижча середня ціна пояснюється тим, що на ринку багато машин перших років випуску Євро-6, переважно 2014–2016 років. Вони вже мають значний пробіг, але залишаються ліквідними завдяки простій логіці: недорого купити, зрозуміло обслуговувати, потім ще можна продати.

Mercedes-Benz Actros у середньому оцінюється приблизно у 26 тисяч доларів. Покоління MP4 приваблює перевізників економічністю, міцною ходовою частиною і комфортом кабіни. Водночас складна електроніка вимагає якісної діагностики та сервісу, тому економити на перевірці перед купівлею тут особливо ризиковано.

Чому DAF XF такий популярний

DAF XF добре потрапив у потреби українського перевізника. Це не найдешевший тягач на ринку, але він зрозумілий, поширений і має добру репутацію на міжнародних маршрутах.

Для бізнесу важливо, що такі машини легко знайти, для них є запчастини, а механіки знають типові проблеми. Це зменшує простої, а в комерційному транспорті простій часто коштує дорожче за сам ремонт.

Його беруть як інструмент для заробітку. Простора кабіна, помірна витрата пального і зрозуміла техніка роблять його одним із найраціональніших виборів у класі.

MAN TGX бере ціною

MAN TGX часто обирають ті, хто хоче зайти у сегмент Євро-6 з меншим бюджетом. Він дешевший за багатьох конкурентів, але при цьому залишається повноцінним європейським магістральним тягачем.

Його сильні сторони — ергономіка кабіни, прогнозована поведінка на трасі та непогана доступність запчастин. Але через нижчу ціну покупець частіше стикається з великими пробігами й машинами, які вже добре попрацювали в Європі.

При купівлі MAN TGX важливо дивитися не лише на рік і ціну. Ключовими стають історія обслуговування, стан коробки передач, пневмосистеми, турбіни, системи AdBlue та загальний стан кабіни.

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Actros дорожчий у сервісі, але сильний на маршруті

Mercedes-Benz Actros — це більш технологічний вибір. Він може бути економним і комфортним, але не любить випадкового сервісу.

Покупці цінують Actros за надійність шасі, комфорт робочого місця та стабільність на далеких маршрутах. Однак складна електроніка, система очищення вихлопу та вимоги до діагностики роблять його не найпростішим варіантом для тих, хто хоче обслуговувати тягач “на коліні”.

Якщо машина має прозору історію і нормальний стан, Actros може бути дуже вигідним інструментом. Але дешевий Actros без зрозумілої сервісної історії може швидко перетворитися на дорогий проєкт.

Феномен DAF XG: чому він коштує як кілька звичайних тягачів

На тлі середніх цін у 23–27 тисяч доларів DAF XG із цінником близько 144 тисяч доларів виглядає майже аномалією. Але тут немає помилки.

DAF XG — це не стара “робоча конячка”, а фактично свіжа флагманська машина нового покоління. Модель вийшла на ринок наприкінці 2021 року, тому дешевих і виснажених екземплярів із мільйонними пробігами просто ще не існує.

Це інший клас покупки. Якщо DAF XF за 27 тисяч доларів — це інструмент для роботи тут і зараз, то DAF XG — інвестиція у преміальний сегмент, комфорт водія і майбутню паливну ефективність.

Нове покоління DAF скористалося оновленими європейськими правилами щодо габаритів. Кабіна стала просторішою, аеродинаміка — кращою, а замість класичних дзеркал у багатьох версіях використовуються камери. Для перевізника це не просто “красивіший тягач”, а потенційно менша витрата пального і комфортніші умови для водія на далеких маршрутах.

Що перевіряти перед купівлею

У випадку з тягачами Євро-6 головна небезпека — дивитися тільки на ціну. Машина за 23 тисячі доларів може бути вигідною покупкою, а може вимагати ще кілька тисяч одразу після постановки на рейс.

Особливу увагу варто звертати на систему AdBlue, сажовий фільтр, турбіну, коробку передач, стан рами, пневмопідвіску, залишок шин і реальний пробіг. Також важлива сервісна історія, бо саме вона часто краще за одометр показує, як жила машина.

Для міжнародних перевезень тягач Євро-6 — це вже майже базовий стандарт. Але сам екологічний клас не гарантує хорошого стану. Вирішальним залишається те, як саме машину експлуатували до продажу.

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Що означають ці ціни для перевізників

Ринок вживаних тягачів Євро-6 в Україні поступово стає більш зрілим. Перевізники дедалі частіше дивляться не просто на найдешевшу пропозицію, а на вартість володіння.

DAF XF, MAN TGX і Mercedes-Benz Actros формують основу ринку, бо дають бізнесу зрозумілу економіку. Це тягачі, які можна купити за відносно реальні гроші, швидко поставити в роботу і обслуговувати без екзотики.

Преміальні та свіжі моделі на кшталт DAF XG поки залишаються вибором для компаній із більшим бюджетом. Але саме вони показують, куди рухається ринок: більше комфорту, краща аеродинаміка, менша витрата пального і вища увага до водія.

Для українських перевізників це означає просту річ: епоха старих “євро-трійок” поступово завершується. Бізнесу потрібні тягачі, які можуть працювати в Європі, проходити екологічні вимоги та не з’їдати весь прибуток ремонтом.