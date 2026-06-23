Сколько стоят подержанные тягачи Евро-6 в Украине

Совместно с маркетплейсом коммерческой техники Autoline Институт исследований авторынка проанализировал предложения подержанных тягачей Евро-6 на украинском рынке: откуда чаще всего привозят технику, каков её типичный возраст, пробег и сколько стоят самые популярные модели.

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Какой тягач Евро-6 чаще всего покупают в Украине

Портрет среднестатистического тягача Евро-6 на украинском рынке выглядит вполне предсказуемо. Это магистральный тягач из Европы возрастом около семи лет и со средним пробегом примерно 570 тысяч километров.

Для легкового автомобиля такая цифра выглядела бы почти как приговор. Но для магистрального тягача это скорее середина срока службы. Такие машины уже прошли первый и самый дорогостоящий этап амортизации в крупных логистических компаниях ЕС, но все еще имеют запас ресурса для украинских перевозчиков.

Именно поэтому «Евро-6» стал компромиссом между ценой, требованиями международных перевозок и реальными возможностями бизнеса. Новый тягач стоит дорого, а более старые машины более низких экологических классов имеют все меньше перспектив в Европе.

Откуда везут тягачи

География импорта остается стабильной. Чаще всего подержанные тягачи Евро-6 поступают в Украину из Нидерландов, Польши и Германии.

Нидерланды традиционно поставляют много ухоженных машин. Часто это техника от первых владельцев, которая работала в понятных условиях и проходила плановое техническое обслуживание.

Польша для украинского рынка — это крупный торговый и транзитный хаб. Там много предложений, быстрая логистика и широкий выбор техники в различном состоянии.

Германия остается важным источником благодаря строгой культуре обслуживания и контроля технического состояния. Для покупателя это не гарантия идеального автомобиля, но хороший повод внимательнее присматриваться именно к машинам с прозрачной сервисной историей.

Сколько стоят самые популярные модели

В сегменте подержанных тягачей Евро-6 главная борьба идет между DAF, MAN и Mercedes-Benz. Это не случайность, а прагматичный выбор перевозчиков. Для них важны не имидж и не престиж, а расход топлива, ресурс агрегатов, доступность сервиса и ликвидность при последующей продаже.

DAF XF остается одним из главных бестселлеров. Средняя цена таких тягачей на украинском рынке составляет около 27 тысяч долларов. За эти деньги перевозчик получает просторную кабину, знакомую конструкцию и двигатели PACCAR, которые хорошо известны украинским сервисам.

MAN TGX в среднем стоит примерно 23 тысячи долларов. Это один из самых доступных вариантов среди основных европейских моделей. Более низкая средняя цена объясняется тем, что на рынке много машин первых лет выпуска Евро-6, преимущественно 2014–2016 годов. У них уже значительный пробег, но они остаются ликвидными благодаря простой логике: недорого купить, легко обслуживать, а потом ещё можно продать.

Mercedes-Benz Actros в среднем оценивается примерно в 26 тысяч долларов. Поколение MP4 привлекает перевозчиков экономичностью, прочной ходовой частью и комфортом кабины. В то же время сложная электроника требует качественной диагностики и обслуживания, поэтому экономить на проверке перед покупкой здесь особенно рискованно.

Почему DAF XF так популярен

DAF XF хорошо соответствует потребностям украинских перевозчиков. Это не самый дешевый тягач на рынке, но он понятен, широко распространен и имеет хорошую репутацию на международных маршрутах.

Для бизнеса важно, что такие машины легко найти, для них есть запчасти, а механики знают типичные проблемы. Это сокращает простои, а в коммерческом транспорте простой часто обходится дороже, чем сам ремонт.

Его выбирают как инструмент для заработка. Просторная кабина, умеренный расход топлива и понятная техника делают его одним из самых рациональных выборов в своем классе.

MAN TGX выигрывает по цене

MAN TGX часто выбирают те, кто хочет войти в сегмент Евро-6 с меньшим бюджетом. Он дешевле многих конкурентов, но при этом остается полноценным европейским магистральным тягачом.

Его сильные стороны — эргономика кабины, предсказуемое поведение на трассе и неплохая доступность запчастей. Но из-за более низкой цены покупатель чаще сталкивается с большими пробегами и машинами, которые уже хорошо поработали в Европе.

При покупке MAN TGX важно обращать внимание не только на год выпуска и цену. Ключевыми факторами становятся история обслуживания, состояние коробки передач, пневмосистемы, турбины, системы AdBlue и общее состояние кабины.

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Actros дороже в обслуживании, но силен на маршруте

Mercedes-Benz Actros — это более технологичный выбор. Он может быть экономичным и комфортным, но не любит случайного обслуживания.

Покупатели ценят Actros за надёжность шасси, комфорт рабочего места и стабильность на дальних маршрутах. Однако сложная электроника, система очистки выхлопных газов и требования к диагностике делают его не самым простым вариантом для тех, кто хочет обслуживать тягач “на коленках”.

Если у машины прозрачная история и нормальное состояние, Actros может стать очень выгодным инструментом. Но дешевый Actros без понятной сервисной истории может быстро превратиться в дорогостоящий проект.

Феномен DAF XG: почему он стоит как несколько обычных тягачей

На фоне средних цен в 23–27 тысяч долларов DAF XG с ценником около 144 тысяч долларов выглядит почти аномалией. Но здесь нет ошибки.

DAF XG — это не старая и “я рабочая лошадка”, а фактически новая флагманская машина нового поколения. Модель вышла на рынок в конце 2021 года, поэтому дешевых и изношенных экземпляров с миллионным пробегом просто ещё не существует.

Это совсем другой класс покупки. Если DAF XF за 27 тысяч долларов — это инструмент для работы здесь и сейчас, то DAF XG — инвестиция в премиальный сегмент, комфорт водителя и будущую топливную эффективность.

Новое поколение DAF воспользовалось обновленными европейскими правилами относительно габаритов. Кабина стала просторнее, аэродинамика — лучше, а вместо классических зеркал во многих версиях используются камеры. Для перевозчика это не просто “более красивый тягач”, а потенциально меньший расход топлива и более комфортные условия для водителя на дальних маршрутах.

Что проверять перед покупкой

В случае с тягачами Евро-6 главная опасность — ориентироваться только на цену. Машина за 23 тысячи долларов может оказаться выгодной покупкой, а может потребовать еще несколько тысяч сразу после вывода на рейс.

Особое внимание стоит уделять системе AdBlue, сажевому фильтру, турбине, коробке передач, состоянию рамы, пневмоподвеске, остаточному ресурсу шин и реальному пробегу. Также важна сервисная история, ведь именно она часто лучше одометра показывает, как эксплуатировалась машина.

Для международных перевозок тягач Евро-6 — это уже почти базовый стандарт. Но сам экологический класс не гарантирует хорошего состояния. Решающим остается то, как именно машину эксплуатировали до продажи.

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Что означают эти цены для перевозчиков

Рынок подержанных тягачей Евро-6 в Украине постепенно становится более зрелым. Перевозчики всё чаще обращают внимание не просто на самое дешёвое предложение, а на стоимость владения.

DAF XF, MAN TGX и Mercedes-Benz Actros составляют основу рынка, поскольку обеспечивают бизнесу понятную экономику. Это тягачи, которые можно купить за относительно реальные деньги, быстро ввести в эксплуатацию и обслуживать без особых сложностей.

Премиальные и новые модели, такие как DAF XG, пока остаются выбором для компаний с более крупным бюджетом. Но именно они показывают, в каком направлении движется рынок: больше комфорта, лучшая аэродинамика, меньший расход топлива и большее внимание к водителю.

Для украинских перевозчиков это означает одну простую вещь: эпоха старых « “» и «евро-троек»” постепенно заканчивается. Бизнесу нужны тягачи, которые могут работать в Европе, соответствовать экологическим требованиям и не съедать всю прибыль на ремонт.