Скільки платежів за QR-кодом вже провели у сервісних центрах МВС

Єдина система онлайн-оплати “Платіжний хаб”, яку нещодавно запровадили у сервісних центрах МВС, продемонструвала високий рівень затребуваності серед громадян уже на етапі тестової експлуатації. За місяць роботи через новий сервіс було здійснено понад 13,6 тисячі онлайн-платежів, після чого систему масштабували на всі територіальні сервісні центри МВС України.

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Наразі “Платіжний хаб” використовується для оплати адміністративних послуг, пов'язаних із реєстраційними операціями щодо транспортних засобів. У перспективі його функціонал планують розширити на всі послуги, які надають сервісні центри МВС.

Результати першого місяця роботи

Під час тестування система продемонструвала значний рівень використання.

За офіційними даними:

сформовано 42 457 платіжних рахунків;

онлайн оплачено 13 675 рахунків;

частка електронних оплат склала 32,2% від загальної кількості сформованих платежів.

У Головному сервісному центрі МВС зазначають, що такі показники свідчать про готовність громадян активно користуватися сучасними цифровими сервісами та позитивно оцінювати їхню зручність.

Як працює система

Після оформлення заяви адміністратор сервісного центру автоматично формує єдиний платіжний документ.

Система самостійно:

визначає перелік необхідних платежів;

розраховує їхню суму відповідно до обраної адміністративної послуги;

формує рахунок із повними реквізитами;

генерує QR-код для швидкої оплати.

Після сканування QR-коду клієнт може оплатити послугу через мобільний застосунок свого банку. Також залишається можливість здійснити платіж за реквізитами через інший електронний сервіс або традиційно — у будь-якому банківському відділенні.

На що звернути увагу перед оплатою

У сервісних центрах МВС рекомендують перед проведенням платежу перевірити:

справність сканера QR-кодів;

наявність підключення до мережі Інтернет;

встановлені банком ліміти за платіжною карткою.

Якщо сума операції перевищує встановлений банком ліміт, транзакцію можуть відхилити. У такому випадку ліміт можна змінити через мобільний застосунок банку або звернутися до служби підтримки.

Основні переваги “Платіжного хабу”

Запровадження нової системи має низку практичних переваг як для громадян, так і для адміністраторів сервісних центрів:

автоматичне формування рахунків виключає помилки під час внесення реквізитів;

скорочується час обслуговування відвідувачів;

оплату можна здійснити за кілька хвилин через QR-код без ручного введення реквізитів;

після оплати адміністратор автоматично отримує підтвердження транзакції, тому паперову квитанцію подавати не потрібно;

кошти надходять безпосередньо через банківські сервіси, що забезпечує прозорість фінансових операцій;

у всіх сервісних центрах МВС використовується єдиний механізм проведення платежів.

Що далі

У МВС повідомляють, що надалі перелік банків, через які можна буде здійснювати онлайн-оплату, поступово розширюватиметься. Це дозволить користувачам обирати найбільш зручний спосіб проведення платежів.

Система “Платіжний хаб”, розроблена фахівцями державного підприємства “ІНФОТЕХ” за ініціативи Головного сервісного центру МВС, стала одним із елементів цифрової трансформації сервісних центрів. Наступним етапом стане поширення сервісу на весь перелік адміністративних послуг, що має ще більше спростити взаємодію громадян із державними сервісами.