Скільки разів можна перескладати водіння: у МВС розвіяли головний міф для новачків

Як повідомляє Головний сервісний центр МВС, невдала спроба на екзамені – це не привід для паніки, а лише можливість краще відпрацювати маршрут. Екзаменатори не мають на меті навмисно "завалити" учня, адже кожне повторне звернення лише збільшує черги та навантаження на адміністраторів.

Наступний шанс сісти за кермо екзаменаційного авто з'явиться не раніше ніж через 10 календарних днів. Відлік стартує з наступного дня після провалу, тому фактично перевірити свої сили знову можна буде лише на одинадцятий день.

Фахівці радять не зволікати із записом на нову спробу. Річ у тім, що успішно складений теоретичний іспит діє рівно один рік. Щоб не втратити цей результат, варто моніторити вільні дати в системі Е-запис та бронювати місце одразу після невдалого заїзду.

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Як уникнути помилок на перескладанні

Перед наступним візитом до сервісного центру варто ретельно проаналізувати свої помилки. Усі схеми екзаменаційних маршрутів є у відкритому доступі на офіційному сайті відомства, тому їх можна вивчити заздалегідь.

Також корисно приїхати на місце трохи раніше. Поки чекаєте своєї черги, уважно роздивіться зону старту та фінішу, зверніть увагу на розмітку, знаки та інтенсивність трафіку на цій ділянці.

Шахраї не сплять

Нагадаємо, раніше ми писали, що через високий відсоток невдалих спроб в Україні активізувалися аферисти. Вони створюють фейкові сторінки сервісних центрів у соцмережах та пропонують довірливим громадянам купити права без черг та іспитів.

Крім того, як уже повідомлялося на нашому сайті, фіксуються випадки, коли кандидати намагаються підкупити екзаменаторів. Наприклад, нещодавно на Одещині хлопець під час четвертої спроби поклав у папку з документами 200 євро, через що замість водійського посвідчення отримав кримінальну справу.