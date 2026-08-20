Спочатку автобусом, потім попуткою, а насамкінець мотоциклом: як працює інтермодальна схема переправлення

Як встановили слідчі, на початку серпня мешканець високогірного села Грамотне підшукав 24-річного жителя Чернівців, який хотів виїхати з України без законних підстав. За винагороду він пообіцяв провести чоловіка до Румунії в обхід офіційних пунктів пропуску.

У повідомленні прокуратури та поліції Івано-Франківської області йдеться про те, що мешканець високогір'я добре знав довколишню місцевість і на цьому він вирішив трохи заробити.

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12 серпня "клієнт" спочатку дістався Верховинщини рейсовим автобусом та попутним транспортом. У селі Гринява його вже чекав організатор.

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Далі маршрут змінився на двоколісний транспорт: чоловіки вирушили мотоциклом до Грамотного.

Саме місцевість мала стати головною перевагою схеми. Організатор добре знав гірські дороги та стежки, якими можна було оминути прикордонні наряди та перетнути кордон.

Мотоцикл Geon мав довезти до схованки

За планом, чоловіки мали заночувати в будинку організатора. Наступного ранку чернівчанин мав передати обумовлені $3000, після чого його планували пішки провести в напрямку державного кордону.

Однак до рідного села 35-річний чоловік не доїхав. Його затримали поліцейські спільно з прикордонниками.

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Під час слідчих дій правоохоронці вилучили $3000, два мобільні телефони з листуванням щодо організації переправлення, а також мотоцикл Geon X-Road 250, який фігурував у маршруті.

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Чоловікові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів.

Санкція статті передбачає до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному тримання під вартою з можливістю внесення застави майже 150 тис. грн.

Слідчі також перевіряють його можливу причетність до інших фактів незаконного переправлення військовозобов'язаних через кордон.